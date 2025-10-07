為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    吹哨者保護未溯及既往？廉政署：母法未訂、施行細則不得逾越母法

    2025/10/07 12:57 記者王定傳／台北報導
    法務部廉政署。（資料照）

    媒體報導新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳，自首協助長官報假帳，當初先被質疑「出於報復」，事後雖獲判免刑，但遭免職，質疑「公益揭弊者保護法施行細則」未溯及既往；法務部廉政署今日表示，立法院三讀通過母法「公益揭弊者保護法」就未訂溯及既往規定，施行細則依母法規範訂定，並無不當，已充分保障揭弊者權益；至於戴立紳案，廉政署強調依法調查、謹守分際，未有不當。

    廉政署表示，「公益揭弊者保護法」的核心精神在於保障揭弊者免受報復與不利對待，母法中已明確增列「揭弊者再任公職之聲請權」及「禁止職場報復、霸凌」等條文，體現對揭弊者重返職場與維護職場安全的立法意旨；考量法安定性，母法並未溯及既往，施行細依法不得超出母法範圍，無從另行增訂「溯及既往」條款。

    至於揭弊者再任公職的具體任用資格，廉政署指出，相關人事任用並非屬法務部主管事項。母法已明定「公務人員任用法」的特別規範，若施行細則再增設回溯條文，恐造成對其他人事主管機關權限的干預，相關任用問題應由銓敘部統籌研議，才符合法制分工與權責劃分。

