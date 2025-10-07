獨家》「石化業教父」陳武雄涉聯手台灣優力董座詐銀行團39億 判4年6月

有「石化業教父」稱號、前國策顧問陳武雄涉聯手台灣優力董座等人，詐騙銀行團39億元，高院今判決陳武雄4年6月。（資料照）

台灣優力連鎖加油站從2010年出現鉅額債務，時任董事長謝勝峰被控勾結曾任國策顧問、有「石化業教父」之稱的和桐集團創辦人陳武雄等人，涉虛偽增資掩飾淨值低落實情，聯手詐騙銀行團聯貸達39億3千多萬，但陳武雄早一步潛逃中國，因欲治療癌症返台歸案；高等法院今維持一審判決，依銀行法第125條等規定，判高齡83歲的陳武雄4年6月徒刑，可上訴。

高院亦認定，陳武雄和謝勝峰、前總經理郭應志等人聯手詐騙銀行團進行放貸，由台灣優力流通事業有公司取得放貸的不法所得新台幣39億多元，扣除返還銀行款項後，尚有未償還且未扣案的7億8288萬多元，因此判決參與人台灣優力應將未扣案的7億8288萬多元發還被害人或予以沒收、追徵其價額。

請繼續往下閱讀...

依違反銀行法第125條、且犯罪所得在1億元以上，判謝勝峰3年8月徒刑，此案一審時，陳武雄竟畏罪潛逃遭通緝。

同案被告方面，高院今亦依違反銀行法第125條、且犯罪所得在1億元以上，將時任台灣優力總經理郭應志判3年6月，配合台灣優力虛偽增資的博輝光電負責人林泰榮2年，翔揚公司負責人周勝利判1年10月，此外，依違反銀行法的第171條申報公告不實罪，判和桐化學董事長楊猷傑2年8月、總經理劉健成1年6月並緩刑4年，支付公庫300萬元。全案還可上訴。

檢方指控，台灣優力於2010年背負鉅額債務，淨值從6億元驟降到1億餘元，陳武雄、謝勝峰及郭應志等人，為取得銀行團18億元聯貸，跟多位金主借款虛偽增資4.5億元，並聯手有「石化業教父」之稱的和桐集團創辦人兼石化公會理事長、工總名譽理事長陳武雄，尋找願意配合虛設增資的林泰榮和周勝利，以博輝光電和翔揚公司名義，分別虛偽增資台灣優力公司2億、2億5千萬元，製造不實交易記錄，使貸款案順利通過。

2011年3月，台灣優力順利取得銀行聯貸39億多元，但台灣優力動用貸款後仍無法解決財務困境，爆發財務危機，新北地檢署指揮台北市調處展開偵查後，將陳武雄等人起訴。

但台灣優力案在審理過程中，陳武雄因捲入10年多前和鑫光電內線交易案，被判刑2年6月，併科罰金200萬元，竟畏罪潛逃中國，台北地檢署因此於2016年1月發布通緝，時效至2034年4月9日止，新北地院再將陳武雄通緝。

同案被告方面，高等法院依違反銀行法第125條、且犯罪所得在1億元以上，將時任台灣優力董事長謝勝峰3年8月、時任總經理郭應志判3年6月，配合台灣優力虛偽增資的博輝光電負責人林泰榮2年，翔揚公司負責人周勝利判1年10月，此外，依違反銀行法的第171條申報公告不實罪，判和桐化學董事長楊猷傑2年8月、總經理劉健成1年6月並緩刑4年，支付公庫300萬元。

2021年，陳武雄為治療癌症返台歸案，新台地院依違反銀行法第125條的詐欺銀行罪，且犯罪所得達1億元以上，判陳4年6月，參與人台灣優力公司未償還且未扣案的7億8288萬多元，應發還被害人或予以沒收、追徵其價額。全案上訴高等法院審理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法