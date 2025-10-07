為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    講沒幾句就抓狂！逃票男狠推站務員墜鐵軌 今依殺人未遂送辦

    2025/10/07 12:21 記者許國楨／台中報導
    警方今天將陳男依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）

    警方今天將陳男依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）

    台鐵五權站昨（6）日下午驚傳駭人一幕！一名39歲陳姓男子因「無票闖入」被站務員發現攔阻，未料短短幾句話後竟情緒失控，出手將對方狠推下鐵軌，警方迅速鎖定身分，晚間將人逮捕到案，今（7）日上午依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    經查，陳男居無定所，平時流連於台中火車站與周邊地區，昨日午後從五權站欄杆間狹縫鑽入月台，被站務員發現後上前攔查，監視器畫面顯示，當時站務員冷靜詢問是否持票，陳男回應寥寥數句便突然失控，後退一步再暴衝上前，雙手猛力推撞，導致站務員整個人重摔軌道、呈「大字型」倒地。

    當時隔壁軌道正有列車進站，驚險瞬間令人捏一把冷汗，所幸站務員雖腳部骨折，仍在短時間內自行爬上月台脫困，並無生命危險，現場其他旅客與清潔人員驚魂未定，立即通報鐵路警察協助，警方根據監視器畫面與民眾指認，循線追蹤至建國南路一帶，於晚間6時許順利將陳男逮捕歸案。

    警方指出，案發當下列車即將進站，若再遲一秒恐釀更大悲劇，經查，陳男並非第一次在車站出入異常，疑似長期以閃避查票為習慣，這次被攔查時情緒爆發，今天上午結束警詢後，神情木然地被移送台中地檢署複訊，全案依殺人未遂罪嫌究辦。

    站務員整個人重摔軌道、呈「大字型」倒地。（民眾提供）

    站務員整個人重摔軌道、呈「大字型」倒地。（民眾提供）

    警方昨晚將陳男逮捕歸案。（民眾提供）

    警方昨晚將陳男逮捕歸案。（民眾提供）

    警方今天將陳男依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）

    警方今天將陳男依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）

