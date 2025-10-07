勿存僥倖！懸掛假車牌罰則修正 苗栗警將多項取締

不要僥倖！懸掛假車牌罰則修正，苗栗警方將多項取締。圖為警方取締畫面。（苗栗縣警察局提供）

道路交通管理處罰條例第12條修正條文已經於9月30日正式修改上路，對於汽、機車未依規定使用牌照提高罰則，最高可開罰7萬2000元，苗栗縣警察局今天指出，為徹底杜絕歪風將會採取多項取締措施，至於今年取締狀況，苗栗縣警察局交通隊統計，今年迄今共取締11件、每件裁罰10800元，總罰鍰11萬8800元。

苗栗縣警察局交通隊表示，修正後條例增加違反部分款次併罰汽車駕駛人規定，其中，使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人罰鍰7萬2000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照，呼籲民眾勿心存僥倖。

使用假車牌民眾主要因躲避違規，例如超速駕駛、闖紅燈或是舊車牌被扣牌後自行購買假車牌懸掛上路，對於交通秩序與社會治安及有影響。苗栗縣警察局強調，目前規劃多項取締作為，除加強重點路段路檢勤務及與監理機關資料串聯，並運用大數據比對異常車牌，全力查緝假牌車輛；同時也將持續追查偽造及販售來源，從源頭壓制不法。

