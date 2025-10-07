為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義運將應乘客要求衝積水卻拋錨 求償105萬法院判敗訴

    2025/10/07 12:17 記者林宜樟／嘉義報導
    鄉道嘉58線大雨時嚴重積水情形，非新聞事件當時狀況。（資料照，記者林宜樟攝）

    鄉道嘉58線大雨時嚴重積水情形，非新聞事件當時狀況。（資料照，記者林宜樟攝）

    侯姓計程車司機去年7月25日凱米颱風期間，開車載2名乘客行經嘉義縣鄉道嘉58線台積電AP7廠至蒜頭糖廠積水路段，因乘客認為「水不深可以過」，侯男應乘客要求往前開，卻導致車輛泡水拋錨受損；計程車車主林女向乘客提出損害賠償告訴，求償105萬元損失，嘉義地方法院日前判決，認為侯男是職業駕駛，卻聽從乘客「外行指導內行」，繼續駕車前行，應負誤判責任，判決車主敗訴。

    該計程車由林女出資購買，林女先生侯男駕駛，侯男說，事發當天載著2名乘客，從嘉義市前往嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區，行經嘉58鄉道AP7工務所附近，因路面積水，不願往前開，但乘客卻要他往前，其中一名乘客有下車察看，稱水不深可過去，還說若車輛有故障毀損會負擔維修費，因此他才往前開，卻因道路寬度不足以及積水嚴重無法立即迴轉，導致行經至嘉58鄉道、嘉59鄉道路口時，車輛進水拋錨而毀損，因而求償105萬6712元。

    乘客則供稱，一開始下車察看時積水只有到皮鞋跟，大家在車上討論是可安全行駛，侯男也評估後才繼續前進，路途中間侯男共停車2次，他們也要求侯男迴轉，但侯男沒迴轉，才導致系車輛進水拋錨而毀損，沒有強迫或威脅侯男必須前進。乘客說，雖然一開始有講負擔維修費等，但後來水位變高，有制止侯男往前開也有要求迴轉，侯男卻說不能踩煞車、轉彎否則會拋錨，是侯男硬要往前開。

    法官審理時觀看地圖，該處為兩向車道均為兩個車道且均有路肩，迴轉並非不易，侯男有職業駕駛經驗3年，竟聽從乘客「外行指導內行」，繼續駕車前行，應負誤判責任，而迴轉並非困難，拒不停車繼續前行，已阻斷乘客稍早要求繼續前開行為的因果關係，因此判決車主敗訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播