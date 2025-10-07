嘉義運將應乘客要求衝積水卻拋錨 求償105萬法院判敗訴

鄉道嘉58線大雨時嚴重積水情形，非新聞事件當時狀況。（資料照，記者林宜樟攝）

侯姓計程車司機去年7月25日凱米颱風期間，開車載2名乘客行經嘉義縣鄉道嘉58線台積電AP7廠至蒜頭糖廠積水路段，因乘客認為「水不深可以過」，侯男應乘客要求往前開，卻導致車輛泡水拋錨受損；計程車車主林女向乘客提出損害賠償告訴，求償105萬元損失，嘉義地方法院日前判決，認為侯男是職業駕駛，卻聽從乘客「外行指導內行」，繼續駕車前行，應負誤判責任，判決車主敗訴。

該計程車由林女出資購買，林女先生侯男駕駛，侯男說，事發當天載著2名乘客，從嘉義市前往嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區，行經嘉58鄉道AP7工務所附近，因路面積水，不願往前開，但乘客卻要他往前，其中一名乘客有下車察看，稱水不深可過去，還說若車輛有故障毀損會負擔維修費，因此他才往前開，卻因道路寬度不足以及積水嚴重無法立即迴轉，導致行經至嘉58鄉道、嘉59鄉道路口時，車輛進水拋錨而毀損，因而求償105萬6712元。

乘客則供稱，一開始下車察看時積水只有到皮鞋跟，大家在車上討論是可安全行駛，侯男也評估後才繼續前進，路途中間侯男共停車2次，他們也要求侯男迴轉，但侯男沒迴轉，才導致系車輛進水拋錨而毀損，沒有強迫或威脅侯男必須前進。乘客說，雖然一開始有講負擔維修費等，但後來水位變高，有制止侯男往前開也有要求迴轉，侯男卻說不能踩煞車、轉彎否則會拋錨，是侯男硬要往前開。

法官審理時觀看地圖，該處為兩向車道均為兩個車道且均有路肩，迴轉並非不易，侯男有職業駕駛經驗3年，竟聽從乘客「外行指導內行」，繼續駕車前行，應負誤判責任，而迴轉並非困難，拒不停車繼續前行，已阻斷乘客稍早要求繼續前開行為的因果關係，因此判決車主敗訴。

