    首頁 > 社會

    北市休旅車開到一半故障燈亮起 急停路邊檢查突起火整車燒光

    2025/10/07 12:09 記者陸運鋒／台北報導
    姚男駕駛休旅車行經台北市南港區南深路時，發現故障燈亮起後停靠路邊檢查，但不一會兒休旅車就冒出濃煙，隨後起火燃燒。（記者陸運鋒翻攝）

    姚男駕駛休旅車行經台北市南港區南深路時，發現故障燈亮起後停靠路邊檢查，但不一會兒休旅車就冒出濃煙，隨後起火燃燒。（記者陸運鋒翻攝）

    姚姓男子今天（7日）清晨6時許駕駛休旅車，行經台北市南港區南深路時，發現故障燈亮起後停靠路邊檢查，但不一會兒休旅車就冒出濃煙，隨後起火燃燒，警消獲報到場，隨即佈水線灌救，火勢很快就被撲滅，所幸沒有造成傷亡，起火原因仍待調查。

    警消調查，72歲姚男當時駕駛休旅車，沿著北市南港南深路往新北深坑方向行駛，途中除了故障燈號亮起，車輛還發出異常聲音，姚男趕緊停靠路邊下車查看，但車輛卻冒出陣陣濃煙，隨後起火燃燒，路過民眾見狀連忙報案。

    據指出，消防局出動各式救災救護車6輛、消防人員20名到場灌救，火勢在10分鐘左右撲滅，所幸沒有波及他人及傷亡，至於詳細起火原因，仍有待火調人員釐清。

    警方呼籲，民眾應確實定期保養車輛，避免於行駛中發生機件故障，危及自身及用路人安全。

    休旅車行經北市南深路時起火燃燒，消防人員獲報到場灌救。（記者陸運鋒翻攝）

    休旅車行經北市南深路時起火燃燒，消防人員獲報到場灌救。（記者陸運鋒翻攝）

