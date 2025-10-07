嫌對方大聲挑釁起衝突 遭飆罵打踹受傷報警逮人

45歲林姓男子（後左者）涉動手腳毆打19歲的黃姓男子（後右者）。（取自threads黑色豪門企業）

5日凌晨，台南市中西區海安路上的1家餐廳戶外座位區傳出暴力肢體衝突，1名45歲、身形略胖的林姓男子喝酒醉後說話聲音較大，一旁的19歲黃姓瘦高男子以為林男在挑釁，雙方發生言語與肢體衝突，林男不斷對黃男飆罵粗話、還動手動腳打踹黃男，黃男受傷提告，警方獲報前往、在附近街道找到林男，依傷害罪嫌送辦。

這段林男與黃男衝突的場面，被附近其他民眾拍下影片、po上網路threads上的黑色豪門企業平台，影片中可見穿黑色上衣的林男不斷對黃男飆罵粗話、嗆說「你少年大尾、還有什麼話說，是俗辣，給我安靜些，你想上IG出名，我也想出名」。

林男可能看見黃男露出笑容、即嗆說「你在笑什麼？」接著就動手毆打黃男、也出腳踹踢黃的身體，並要黃叫警察來；此外，林男也對一旁的拍攝者嗆聲，後來悻倖然步行離去。

轄區南市警二分局說明，警方是在5日凌晨1時20分許接獲民眾報案，立即派員前往查處，經了解是黃姓男子（19歲）於該處見林姓男子（45歲）喝酒醉，黃男以為林男是在向他挑釁，雙方發生言語及肢體衝突，林男動手動腳打踹黃男，造成黃男身體受傷，全案訊後依傷害罪嫌送辦林男。

