拒檢逃永和樂華夜市還撞傷人 警民合力壓制毒蟲再開15張罰單

陳嫌違規逃竄衝進永和樂華夜市撞傷人，遭到民眾及警方合力壓制。（記者陸運鋒翻攝）

無駕照的陳姓男子昨天（6日）晚間7時許，騎機車行經新北市永和中山路一段、永平路口時違規，被巡邏警方撞見後將其攔停，但他卻催油門沿路違規亂竄，途中還在樂華夜市擦撞一名女路人，隨後被民眾及警方合力壓制，搜出喪屍煙彈，除移送偵辦外，另開出15張交通違規罰單，最高可罰逾9萬元。

永和警分局調查，38歲陳嫌昨晚騎機車，行駛永和中山路1段左轉永平路時，未依規定二段式左轉被巡邏警方發現攔查，但陳嫌不但拒絕受檢，反而加速逃逸，警方上前尾隨並通報攔截圍捕，而陳嫌不但沿路違規逃竄，甚至在人潮眾多的樂華夜市擦撞一名郝姓女子。

請繼續往下閱讀...

據知，逛街民眾見陳嫌撞了人以後還想落跑，隨即將其阻擋，與隨後趕抵的警方一同壓制逮人，同時搜出毒品依託咪酯煙彈1顆、安非他命吸食器1組，警詢後，依毒品危害防制條例罪移送新北地檢署偵辦，另採集尿液送檢釐清是否毒駕。

此外，陳嫌在逃逸途中除了無照駕駛以外，還包括未依兩段式左轉1次、闖紅燈5次、轉彎未打方向燈3次、紅燈右轉2次、未禮讓行人2次及拒檢逃逸，共開出15張罰單，最高可處9萬3600元罰款。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方搜出喪屍煙彈及安非他命吸食器。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法