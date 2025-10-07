為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    亡友帳戶突被領7萬6 女室友被控詐欺、涉殺人無罪原因曝光

    2025/10/07 11:31 記者陳冠備／彰化報導
    陳姓女子拿好友提款卡領錢，一周後好友死亡，陳女遭控涉殺人跟詐欺，法院審理認為罪證不足，判無罪。（資料照）

    陳姓女子拿好友提款卡領錢，一周後好友死亡，陳女遭控涉殺人跟詐欺，法院審理認為罪證不足，判無罪。（資料照）

    彰化一名洪姓男子被友人發現陳屍租屋處，檢警追查發現，洪男的陳姓女友人早在8天前，就曾持其提款卡領出7萬6千元，因而被控涉嫌殺人與詐欺。不過，法院審理後認為，無法證明陳女領款時「明知洪男已死亡」，且不排除她有授權代領，最終殺人罪獲不起訴，詐欺罪也判無罪。

    判決書指出，陳女與洪男為友人，分租於彰化縣某處室不同房間。洪男於2022年2月7日上午被發現死亡，檢方指控，陳女早在1月30日中午，即使用洪男的提款卡至台中銀行大竹分行ATM領出7萬6千元。由於該筆款項屬洪男遺產，檢方認為陳女未經繼承人同意，涉犯《刑法》第339條之2「非法由自動付款設備取財罪」。

    陳女在法庭上承認確有提領現金，但否認詐欺，辯稱是基於洪男生前的「委託與授權」。她表示，兩人交情深厚，密碼也是洪男親口告訴她的。

    法院審理認為，檢方提出的通訊紀錄僅能顯示洪男自1月30日凌晨起未再回覆訊息，但無法證明其在1月29日晚間已死亡。根據檢驗報告，僅記載「2月7日上午9時發現死亡」，未能確定死亡時間。法官指出，「未回訊息」原因眾多，難據此推論死亡時間。

    此外，監視器畫面顯示1月28日晚間，陳女與洪男仍共乘機車返家，互動親近。法官認為，在死亡時間不明、且提款卡密碼可能經本人授權的情況下，陳女辯稱代領並非全無可能。

    最終，法院認定檢方證據不足，無法證明陳女具詐欺犯意，依「罪證有疑，利於被告」原則，判決無罪，全案可上訴。

