豐原商家中秋節遭宵小竊走4萬多元 警方：已鎖定特定對象追查中

台中市豐原區一處店家在中秋節凌晨遭宵小闖入，小偷半夜拿手電筒進入店內搜刮現金與背包，共竊走4萬多元，被害人在臉書社群「豐原好康聯盟」PO出影片和照片提醒大家小心，聽說是慣犯；豐原警分局表示，目前已鎖定特定對象追查中。

豐原警分局豐原派出所昨接獲民眾報案指稱，放置在店舖內的財物遭人竊取，員警到場瞭解，被害人於當日返回店內時發現放置的現金與背包不翼而飛，疑被遭竊，初估損失金額約為4萬960元。警方已受理此案，並依竊盜罪偵辦，目前已鎖定特定犯罪嫌疑人，正積極追緝中。

被害商家在臉書「豐原好康聯盟社團（原創正版社團）」PO影片和照片說，中秋節半夜被偷營業用的現金與私人物品，呼籲大家小心，從監視器畫面看到，小偷來回偷了3到4次，聽說是慣犯。

豐原派出所長黃登貴則呼籲民眾應妥善保管貴重財物，避免放置於無人看管處所，若發現可疑人員或異常情況，請立即保全證據並撥打110報案，才能共同有效維護社區治安。也提醒民眾，切勿心生貪念占有他人財物，以免因而觸法。

