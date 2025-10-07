台中酒駕休旅車宛「導彈」！精準撞翻超商物流車 貨品全噴飛釀4傷

貨車被撞翻。（民眾提供）

台中市一輛物流貨車今天凌晨準備到超商補貨，行經北區一處路口時，突遭另輛酒駕休旅車如「導彈式」精準衝撞，猛烈撞擊瞬間將貨車掀翻、貨品噴飛散落一地，而肇事駕駛酒測值高達0.51毫克，明顯超過法定標準值當場被上銬，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

這起事故發生在今（7）日凌晨1點多，地點在台中市北區陝西路與華美街口，當時27歲林姓司機載滿補貨商品，準備前往便利商店上架，沿陝西路往文心路方向直行，沒想到另輛由32歲詹姓男子駕駛、搭載兩名友人的休旅車，沿華美街二段往北平一街方向行駛時，雙方於路口發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

強大撞擊力瞬間將貨車掀翻，車內貨品全數拋飛散落街頭，現場滿地狼藉，詹男駕駛的休旅車車頭幾乎全毀、引擎蓋變形，貨車車身也受損，而事故造成詹男及乘客共3人與林男均手腳擦挫傷，所幸均無大礙。

警方獲報趕抵現場，立即協助排除事故並進行酒測。結果詹男酒測值高達0.51毫克，遠超法定標準，當場以現行犯逮捕帶回偵辦，車上兩名乘客也一併帶回釐清案情；第二分局長鍾承志表示，酒後駕車不僅危及自身安全，也威脅無辜用路人生命，呼籲民眾理性飲酒、拒絕酒駕，共同維護交通安全。

貨車物品噴飛散落街頭，現場滿地狼藉。（民眾提供）

休旅車車頭嚴重受損。（民眾提供）

事故現場。（民眾提供）

