    可怕！彰化男槍毒不離身 租屋起出5槍、147顆子彈與毒品近百克

    2025/10/07 10:15 記者劉曉欣／彰化報導
    海巡署偵防分署彰化查緝隊在周男租屋處查到大批槍枝毒品。（彰化查緝隊提供）

    彰化縣54歲周姓男子有槍枝、毒品等前科，目前在秀水租屋，檢警掌握情資，發現周男的槍毒不離身，連出門都帶著，海巡署偵防分署彰化查緝隊在周男租屋處起出5把改造手槍、147顆子彈與一批槍枝零組件，並查扣海洛因、安非他命毒品近百公克，槍枝就直接放在客廳鞋櫃與展示櫃的暗層。全案訊後移送彰化地檢署，檢方以槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，依法提起公訴。

    彰化查緝隊表示，周男沒有固定住的地方，平日的行蹤也非常神秘，但因為擁有大批改造手槍、子彈與毒品，往往出門也都帶著槍枝與毒品，在接獲檢方情資後跟監1個月，認為對地方治安有危害之虞，報請彰化地檢署檢察官林裕斌指揮發動搜索，起出大批槍枝與毒品。其中，槍枝分別就在藏客廳鞋櫃與展示櫃的暗層，槍枝零件則收在餅乾鐵盒。

    彰化查緝隊指出，周男擁有大批槍枝與毒品，也同步展開溯源斷根調查，目前仍在持續深入調查中。而查扣周男大批毒品與槍枝，也解除地方治安的威脅。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    海巡署偵防分署彰化查緝隊在周男租屋處查到大批槍枝毒品。（彰化查緝隊提供）

    周男把槍枝零件放在餅乾盒。（彰化查緝隊提供）

    海巡署偵防分署彰化查緝隊在周男租屋處查到大批槍枝毒品。（彰化查緝隊提供）

