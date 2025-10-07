為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    助力自家「土地公」 竹北市伍福宮捐警用巡邏車給六家派出所

    2025/10/07 10:11 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣警局長林建隆（左2）、竹北分局長吳學安（左1）代表警界，從竹北伍福宮董事長彭吉台（左3）手中接下受贈的巡邏車。（竹北警分局提供）

    財團法人新竹縣竹北市伍福宮，日前由該宮董事長彭吉台代表，捐贈1輛價值百餘萬的全新Toyota Rav4警用巡邏車給竹北警分局六家派出所使用，縣警局長林建隆、竹北分局長吳學安共同代表受贈，也回贈感謝狀給伍福宮，感謝他們平時在地提供安定人心的功能，如今又用實際行動助力維護地方治安。

    轄下各所，而六家所的員警數包含所長在內共35人，等於警民比相當約1比1823，轄內有高鐵新竹站、台68線東西向快速公路、竹120號縣道等重要交通疏運節點和動脈，所以維護交通、治安的勤務相當繁重。

    但是六家所現有的3輛巡邏車，有2輛因為「過勞」經常要送修，所以六家所轄內的伍福宮獲悉後，決定慷慨贈車給自家「土地公」~六家派出所，以協助竹北警方守護地方。

    新竹縣竹北伍福宮獲悉自家「土地公」~六家派出所警用巡邏車的窘境，慷慨捐贈助力地方治安。（竹北警分局提供）

