被指追求不成與民眾黨鬧翻 鍾小平告詹江村、曾姸潔不起訴

國民黨籍桃園市議員詹江村日前在臉書發文，指國民黨台北市議員鍾小平追求民眾黨黨員曾姸潔不成，與民眾黨鬧翻，鍾小平因此對詹、曾2人提告妨害名譽；台北地檢署以詹、曾罪嫌不足，將2人處分不起訴。

去年9月14日，詹江村在臉書發文指，鍾過去與柯文哲、民眾黨都非常好，是否因為追求曾妍潔不果，「奪命連環扣，讓曾妍潔感覺噁心，憤而惱羞成怒，而跟民眾黨鬧翻，還是另有其他因素，這我不得而知」。

同日，曾女也在臉書貼文指：「你再對柯文哲亂講話，我就要PO你當初一直對我亂講話的對話了」、「就像對柯文哲一樣的作法，得不到就要毀掉」、「想要回應霸凌一個平民百姓的衣冠禽獸」等。

偵查時，曾女提出與鍾的對話紀錄，鍾曾傳：「想姸姸、想念你、就喜歡你，我猜你比較喜歡單眼皮」等，加上媒體2019年曾報導「鍾小平宣布推出國民黨 改挺柯文哲選2020總統」等。

檢方綜合上述證據認為曾、詹2人所辯，因鍾小平曾傳訊給曾女，曾女主觀上認為鍾傳送該訊息為騷擾訊息並告知詹江村，且鍾曾與柯友好，後改批評柯及民眾黨，2人才會發張貼上述貼文，非子虛烏有。

檢方並認為，鍾身為政治人物，個人發言、政治傾向等，亦屬與公眾利益有密切關係的公共事務，自屬可受公評之事，2人依個人價值判斷提出主觀且與事實有關聯的意見或評論，縱使尖酸刻薄，批評內容令鍾感到不快，亦應受憲法保障。

檢方並認為，政治人物既然投身公共事務領域，對人民的批評，本來就負有較高的容忍義務，本案被告所為的言論是否逾越言論自由所應保障的範圍，自應採最嚴厲的審查標準認定，最後以罪嫌不足處分不起訴。

