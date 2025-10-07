保時捷右轉擦撞雙載機車 女騎士、乘客噴飛撞燈桿1死1傷

王姓女騎士及沈姓女乘客連人帶車噴飛，雙雙撞擊路邊的燈桿，造成1死1傷。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓男子昨天（6日）中秋節駕駛保時捷出遊，行經新北市石碇區一處路口右轉，與一輛雙載機車發生擦撞，導致王姓女騎士及沈姓女乘客連人帶車噴飛，雙雙撞擊路邊的燈桿，警消獲報趕抵，發現沈女已經失去呼吸心跳，王女則手部骨折，隨即將2女送醫救治，但沈女經急救後不治，事故原因仍待釐清。

據了解，37歲陳男昨下午駕駛保時捷，載家人到石碇區出遊；而55歲王女則與55歲沈姓女友人到石碇吃午餐，騎機車準備返回板橋住處。

新店警分局調查，陳男當時沿著石碇文山路一段往深坑方向行駛，準備右轉楓林路時，與右側同向的王姓女騎士發生擦撞，導致王女及後座的沈女連人帶車噴飛，撞擊到路邊燈桿，2人受到重創倒地不起，陳男見狀後連忙報案。

據知，救護人員到場時，發現沈女頭部重創，且已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，送往台北市立萬芳醫院搶救，但仍宣告不治，而王女全身多處擦挫傷、右手粉碎性骨折，送往新店耕莘醫院治療，目前仍在住院觀察中。

據指出，陳男及王女酒測值均為0毫克，警詢後，將陳男依過失致死罪嫌送辦，沈女死因將由檢方相驗後釐清，至於詳細車禍原因，仍有待進一步調查釐清。

