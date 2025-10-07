嘉義男追美容師被拒、嗆聲又送她女兒水果 恐嚇跟騷被判5月

黃男因恐嚇及跟騷按摩女被判刑。示意圖，與本新聞事件無關。（資料照）

嘉義黃姓男子到按摩店消費認識美容師A女，他愛慕A女想追求，卻被拒絕，心有未甘傳簡訊恐嚇A女，後來又寄禮物到按摩店，甚至跑到A女老家拿水果給A女的女兒，嚇得A女趕緊報警；案經檢方調查起訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依犯恐嚇危害安全罪、跟蹤騷擾罪判處黃男2月及4月有期徒刑，應執行5月，得易科罰金。

判決書指出，黃男曾到按摩店消費，認識美容師A女，曾與A女外出飲酒，他想進一步追求，但遭A女拒絕，心有未甘又想繼續追求，今年4月2日凌晨，用LINE傳語音訊息「你把我電話拿起來，我跟你說，你那支電話準備壞了，你看我敢不敢」給A女，導致A女心生恐懼；後來黃男不僅持續傳簡訊，還寄送禮物信件至按摩院給A女，還跑到A女老家拿水果給A女女兒，A女心生畏怖而報案。

請繼續往下閱讀...

法官根據黃男自白、A女及A女女兒證述，監視器畫面、禮物、信件等，依犯恐嚇危害安全罪及跟蹤騷擾罪判處黃男應執行有期徒刑5月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法