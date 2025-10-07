為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中秋連假後首日遇劫！萬瑞快速道路逾25輛車爆胎 保時捷也遭殃

    2025/10/07 09:40 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆段工人趕緊先鋪設柏油，暫時修復後，讓用路人通行。（記者吳昇儒攝）

    基隆段工人趕緊先鋪設柏油，暫時修復後，讓用路人通行。（記者吳昇儒攝）

    今日上午7時許，多輛汽車行經萬瑞（62）快速道路西向4.7公里處時，因輾過故障的伸縮縫，導致車輛爆胎，其中包含數百萬的保時捷名車也遭殃。警方初步統計約有25輛以上的車輛受損，有部分車主因趕著上班而離開。基隆工務段表示目前已緊急修復，並臨時填補供用路人通行。

    基隆市警察局於案發後，接獲多位民眾報案，表示行經台62線西向4.7K往萬里方向，經過伸縮縫時，遭到裡面突起的鐵條刺破輪胎，險些發生意外。

    警方立刻派員前往現場察看，現場共有25輛轎車受損，還有其他的車輛趕時間先行離開，初估受損車輛恐高達30輛，所幸無人受傷。

    基隆工務段段長蔡志盈則指出，台62線西向4.7K往萬里方向，7號橋A2橋台內側角鋼伸縮縫原排定10月8日更換，卻於今日早上臨時損壞，目前已緊急派員完成切除並臨時填補供用路人通行；將會與警方聯繫，協助受害車主處理後續事宜。

    一名保時捷車主也深受其害，表示自己行經該處時突然飛起來，兩顆輪胎受損，損失至少5萬元，這還不包含底盤損傷。

    保時捷也遭殃，車主初估至少損失5萬元以上。（記者吳昇儒翻攝）

    保時捷也遭殃，車主初估至少損失5萬元以上。（記者吳昇儒翻攝）

