港男來台當車手 收走200萬「投資」......被判關2年、罰金10萬元

正值青壯年的香港籍梁姓男子來台並非觀光旅遊，而是加入詐騙集團擔任車手，梁男所屬詐騙集團以投資股票可獲利手法向黃姓男子詐得200萬「投資」，梁男則偽裝成投資公司成員在超商跟黃男面交200萬，之後黃男發現上當後報警，梁男因此被警方循線逮捕。苗栗地院法官近期審理後，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處梁男有期徒刑2年，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

梁男所屬詐騙集團在臉書FB投放廣告，稱可參與股票投資，苗栗縣黃姓男子點擊廣告後被加入詐騙集團所成立的Line群組，黃男因詐騙集團可投資股票獲利手法欺騙，拿出200萬與擔任詐騙集團車手的梁男於超商面交。後來黃男發現「投資」化為烏有後憤而提告，警方循線後逮捕梁男。

梁男被捕後，於偵查及法院審理時均坦承犯行，並稱尚未取得報酬。法官審酌梁男正值青壯，竟加入詐欺集團擔任車手，負責收取贓款，再將所獲贓款轉交詐欺集團其他成員，但考慮梁男並非詐騙集團主謀、核心份子或主要獲利者，故判處有期徒刑2年，併科罰金10萬元，罰金可易服勞役。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

