解氣？默許暴力擴張？ 北捷爭座衝突警方這樣看

曾婦和張姓男子在北捷發生糾紛攻擊件。（記者劉慶侯翻攝自Threads）

近日台北捷運發生曾姓婦人因爭搶優先席遭長髮男子踹踢事件，引發社會譁然。儘管這名婦人的行為或有爭議，但男子以更暴力手段對待年長者，實屬不當。北市刑警界認為，雖然張男的行為一時被某些人視為「解氣」，但亦無法掩蓋其行為在法理上的謬誤，更是默許暴力的擴張。

北市刑警界指出，首先，從法律層面而言，暴力行為已構成違法之舉。我國「刑法」明文保障人身安全，無論動機為何，任何人皆無權對他人施加暴力。25歲的張男踹擊婦人動作，已涉嫌觸犯「刑法」第277條的傷害罪，若造成身體損傷，更須負擔民事賠償責任。

請繼續往下閱讀...

法律之前，人人平等，不因年齡、性別或行為爭議而異。縱使該婦人有擾亂秩序之嫌，男子亦應通報站務人員或警方處理，而非以私刑代替公權力。暴力相向不僅無助於解決問題，反而使自身從受害者轉為加害者，陷入法律困境。

警方認為，再者從理性層面分析，暴力絕非解決問題的正途。張男若對曾婦行為不滿，可透過勸阻、協商或尋求第三方介入等方式處理，然而，他選擇以踹擊作為回應，非但無法有效制止爭端，反而激化對立。尤其年輕力壯者對待體弱老婦，更應秉持「強者謙抑」的原則，以理性克制衝動。暴力只會製造更深的裂痕。

從社會道德層面觀之，即便曾婦行為有錯，亦不應以暴力加以懲戒。若因一時情緒而訴諸暴力，不僅傷害個人尊嚴，更侵蝕社會信任的基礎，年輕力壯者本應成為保護弱勢的力量，而非以暴力彰顯自身優勢。更非以暴制暴的衝動。

此外，警方更憂心的表示，旁觀者若僅因「解氣」而默許暴力，更是對道德價值的漠視。尤其長髮男子的暴力回應，無論在法律、理性或道德層面皆站不住腳。唯有堅持是非分明、拒絕暴力邏輯，方能建構一個真正尊重人權與倫理的文明社會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法