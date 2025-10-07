捷運上踹飛逼讓座老婦 台大高材生到案將送辦

曾婦和長髮男在台北捷運上因搶位風波引爭議。（記者劉慶侯翻攝自threads）

台北捷運「優先席」衝突事件，伸腳踹白髮曾姓老嫗的黑衣長裙張姓男子5日提早向台北市捷運警察隊到案說明。他警訊中供稱，以為對方會一直攻擊，才作出自保的動作，強調無意造成社會不安。警方訊後近日將函移大同分局依社會序維護法裁處。

9月30日下午4時左右，73歲的曾婦搭乘台北捷運紅線象山站往淡水方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名長髮男子坐在優先席上，明明還有其他座位，她卻上前要求對方讓座，還拿手上的包包打人，男子忍無可忍，直接一腳將曾婦踹倒，場面一度失控。

請繼續往下閱讀...

隨著曾婦行為被網路不斷傳播，被討論程度也益發熱烈，有網友發現曾婦過去也在捷運上巴孩童頭部要求讓座、用雨傘敲孕婦膝蓋、直接坐在孕婦腿上，還要剛開完刀的病患及拿有拐杖者離開座位，是知名的「攻擊慣犯」。她也被冠上「白髮魔女」、「會椅蟑螂」的謔稱。

曾婦因為這起事件「爆紅」，北市大同分局員警1日上午巡邏經過全家超商時，一眼就認出她的身份，同時也知悉她因犯下多起竊盜罪嫌，需合併執行55日，被士林地檢署發布通緝的通緝犯，立即將她逮捕。

當時捷運警察隊聞訊也到大同分局針對北捷滋擾情事訊問曾婦，但對方當時並未對被踹事件提出傷害告訴。後來曾婦是以竊盜通緝犯案由解送地檢署歸案，獲得交保候傳。

至於涉嫌腳踹曾婦的25歲張男，外傳是名已畢業的台大高材生，他的IG自介也標註「NTU」，自稱是「Fumi 阿姨」。他因此事件莫名「爆火」，原本千百餘人的粉絲也漲到有1萬多人追蹤，都知道他是日本名設計師三宅一生的愛好者。

原本捷警隊預訂12日將張男約訊到案，但對方應知會引起媒體注意，為避免造成困擾，所以私下提早到5日下午1時，在友人陪同下主動到案說明。

警訊中，張男供述當時曾婦口氣很差、碎碎唸，又一直拿袋子打他的膝蓋，他認為對方會持續的攻擊自己，他為了保護自身安全，才作出自保的動作。他說，他事後並沒有想提出任何告訴，也沒有去就醫檢查，更不想造成社會不安。

捷運警察隊表示，目前兩造雙方都未提出其他告訴，捷警隊將根據偵訊筆錄和蒐證內容，移交轄管大同分局依違反社維法裁辦處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法