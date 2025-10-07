為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    用膠帶改裝機車躲追查 假稱賣泰達幣搶走60萬

    2025/10/07 09:31 記者蔡政珉／苗栗報導
    假借交易USDT搶走60萬，3男躲追查還用膠帶纏滿車牌、車身。圖為苗栗地檢署。（資料照）

    假借交易USDT搶走60萬，3男躲追查還用膠帶纏滿車牌、車身。圖為苗栗地檢署。（資料照）

    苗栗縣22古姓男子、22歲蔡姓男子與20歲鄭姓男子與另2名李姓男子今年2月間透過通訊軟體messenger、telegram與一名邱姓男子聯繫，古男等5人佯稱打算出售手中價值達60萬元的虛擬貨幣2萬泰達幣（USDT），古男等人與邱男約定在一處餐廳後方面交，蔡男當場清點完現金後拿辣椒水狂噴邱男，再由鄭男騎車接應逃逸，蔡男等人為躲避追緝甚至還將整輛機車用膠帶改裝。警方近期依搶奪罪起訴古男3人。

    案發當時，蔡、古、鄭3人與另2名李姓男子（皆通緝中）共同策畫假交易真搶奪，邱男因誤信蔡男等人上當，且通緝中的一名李男還交代鄭男等人將機車「改裝」、遮掩車牌與車身後，要讓警方難以辨識避免追緝，蔡男故使用膠帶把整輛車纏繞「易容」。

    李男等人原本與邱男約定在一處全聯超市面交，後來改在附近一處餐廳後方，避免有其他路人破壞計畫，鄭男則騎著「易容」的機車等待現金到手後接應蔡男逃逸。

    鄭男等人搶奪成功後在一處宮廟聚集會合，之後便藏匿暫時躲避風頭，以避免警方追查。不過，邱男報案後經警方查訪，發現古男等人涉案，陸續逮捕古男3人，另2名李男則被通緝中。

