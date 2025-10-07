為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    行李箱忘在小黃！警半夜追到運將家敲門 異國學生動容「台灣最暖」

    2025/10/07 09:03 記者許國楨／台中報導
    行李箱終於物歸原主。（警方提供）

    行李箱終於物歸原主。（警方提供）

    「咚咚咚！」5日凌晨4點多台中市一處民宅前，突傳一陣急促敲門聲，正準備休息的計程車司機揉著惺忪睡眼開門，門外竟站著一名警員氣喘吁吁地說：「有位外國學生把行李忘在你車上！」這突如其來的一幕，竟成了外籍學生心中最難忘的台灣回憶。

    原來，該名越南籍交換學生稍早搭乘小黃前往朝馬轉運站搭客運，因趕時間慌亂下車之際，將行李箱遺忘在後車廂，等他發現時小黃早已駛離，只能滿臉焦急地跑進第六分局市政派出所求助，警員莊志偉立刻展開行動，透過路口監視器「循線追車」。

    鎖定車牌後，莊員立刻打電話聯繫司機，卻怎麼樣也沒人接聽，隨著時間一分一秒過去，學生心急如焚，不斷在派出所外踱步，口中焦慮地用英文和比手畫腳表達「裡面有護照和文件」，擔心錯過客運，影響後續行程，莊員眼見情況緊急，乾脆親自出馬，驅車趕往司機的住家。

    「咚咚咚！」凌晨突然的敲門聲，把剛結束營業返家的司機給驚醒，原本滿臉疑惑的司機，一聽是警察來找，趕緊打開車廂檢查，果然裡頭還躺著那只被遺忘的行李箱，不到半小時，失而復得行李箱物歸原主，他激動到連聲道謝，頻頻比著大拇指，感動直呼：「Thank you！」還不忘開心合影，直說要把這段經歷分享回去，讓家鄉朋友知道台灣警察的熱心。

    越南學生開心的與員警合影留念。（警方提供）

    越南學生開心的與員警合影留念。（警方提供）

