為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹假租屋真詐租金補貼款 2男吃上刑責

    2025/10/07 08:33 記者黃美珠／新竹報導
    為減輕弱勢租屋族居住負擔而推出的租金補貼政策，在新竹發生有人偽造相關文件假租屋真詐領補貼經費事件。（記者黃美珠攝）

    為減輕弱勢租屋族居住負擔而推出的租金補貼政策，在新竹發生有人偽造相關文件假租屋真詐領補貼經費事件。（記者黃美珠攝）

    想A政府德政，反而吃上官司。新竹黃姓、陳姓2男，各自都以假租屋真詐財方式，捏造向宋姓男子租屋，偽刻宋男印章後偽造租賃契約，再據以申請政府的租金補貼。陳男事後雖撤回申請而無所獲，但黃男卻因此得到2萬多的補貼金。新竹地院從重依行使偽造私文書罪，分處陳男有期徒刑3月、黃男4月，都可易科罰金，主要幫陳男偽造相關文件的林姓男子則將另案審結。

    內政部國土署推出擴大租金補貼專案平台提供弱勢租屋族申請補貼，主要是為了減輕弱勢族群的居住負擔，讓租屋族能以更負擔得起的價格，承租到適宜的住宅，也健全租屋市場發展。

    但沒想到，黃男2023年先偽造宋男印章，再以宋男是房東佯簽房屋租賃契約，以此主張他從前年9月5日起到2026年9月5日向宋男租屋，據以申請租屋補貼，國土署因此核定補貼他從去年2月21日起到同年4月3日為止的租金共2萬2761元。

    而陳男也佯裝是宋男房客，實際一樣並沒有租屋，並由林姓男子去偽刻宋男印章、假造雙方房屋租賃契約書等，捏造陳男從去年1月5日起到2027年1月5日為止跟宋男租房，同樣也上傳資料向國土署申領租金補貼，只是陳男後來又自行撤回，才沒有實際拐到補貼金。

    黃姓、陳姓男子各自都偽造相關文件，假租屋真詐領政府的租金補貼費，被新竹地院判刑。（記者黃美珠攝）

    黃姓、陳姓男子各自都偽造相關文件，假租屋真詐領政府的租金補貼費，被新竹地院判刑。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播