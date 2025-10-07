新竹假租屋真詐租金補貼款 2男吃上刑責

為減輕弱勢租屋族居住負擔而推出的租金補貼政策，在新竹發生有人偽造相關文件假租屋真詐領補貼經費事件。（記者黃美珠攝）

想A政府德政，反而吃上官司。新竹黃姓、陳姓2男，各自都以假租屋真詐財方式，捏造向宋姓男子租屋，偽刻宋男印章後偽造租賃契約，再據以申請政府的租金補貼。陳男事後雖撤回申請而無所獲，但黃男卻因此得到2萬多的補貼金。新竹地院從重依行使偽造私文書罪，分處陳男有期徒刑3月、黃男4月，都可易科罰金，主要幫陳男偽造相關文件的林姓男子則將另案審結。

內政部國土署推出擴大租金補貼專案平台提供弱勢租屋族申請補貼，主要是為了減輕弱勢族群的居住負擔，讓租屋族能以更負擔得起的價格，承租到適宜的住宅，也健全租屋市場發展。

請繼續往下閱讀...

但沒想到，黃男2023年先偽造宋男印章，再以宋男是房東佯簽房屋租賃契約，以此主張他從前年9月5日起到2026年9月5日向宋男租屋，據以申請租屋補貼，國土署因此核定補貼他從去年2月21日起到同年4月3日為止的租金共2萬2761元。

而陳男也佯裝是宋男房客，實際一樣並沒有租屋，並由林姓男子去偽刻宋男印章、假造雙方房屋租賃契約書等，捏造陳男從去年1月5日起到2027年1月5日為止跟宋男租房，同樣也上傳資料向國土署申領租金補貼，只是陳男後來又自行撤回，才沒有實際拐到補貼金。

黃姓、陳姓男子各自都偽造相關文件，假租屋真詐領政府的租金補貼費，被新竹地院判刑。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法