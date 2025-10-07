2死囚聲請再審！「中山之狼」徐偉展、KTV縱火林旺仁…高院今開庭

死囚「中山之狼」徐偉展、KTV縱火害5死林旺仁均聲請再審，高等法院今上午連續開庭審理此2件再審案。（記者楊國文攝）

死囚徐偉展、林旺仁判決定讞多年，兩人皆聲請再審，高等法院今上午11時起，連續審理2件再審案。

徐偉展有「中山之狼」稱號，29年前佯裝計程車司機專挑夜歸婦女強盜、強姦，強姦殺害柯姓婦人並埋屍、性侵張姓孕婦及莊姓婦人，被判死刑定讞；另外，林旺仁不滿妻子在基隆「女人心卡拉OK店」坐檯陪酒、曾揚言離婚，心生醋意，懷疑妻子另結新歡，竟持汽油到店內縱火，造成5死8傷慘劇，14年前被判死，大法官去年釋憲判決認定林犯案有精神障礙，修法前不得判死。



1996年10月間，24歲的徐偉展憲兵退役不久，夥同17歲的表弟潘姓少年，駕駛計程車預謀強盜夜歸女子，潘姓少年躲在後座，趁柯姓女子上車後，拿出手銬銬住柯女，強盜財物，並以電擊棒脅迫她不敢抵抗，將她載至新北市山區後，徐偉展就將她性侵，再將她掐死、埋屍。

此外，4天後，徐偉展又夥同潘姓少年、賴姓友人，以相同手法，在台北市中山區、士林區等地犯案，對張姓、莊姓婦人強盜、性侵，被稱為「中山之狼」。

令人髮指的是，徐偉展不顧懷孕的張姓婦人苦苦哀求，還和賴某抽籤決定強姦順序後，由徐先開始，徐、賴2人竟輪姦張姓孕婦，甚至還強押被害人領款。

最高法院2011年3月17日就徐偉展強姦殺害柯姓女子犯行，依強盜殺人等罪，判徐死刑定讞，此外，潘姓少年被判20年、賴某判12年徒刑均定讞；另外，最高法院將徐涉及強盜性侵張姓孕婦、性侵莊婦等犯行，判無期徒刑定讞，徐數度聲請再審，高院今開庭審理。

另外，男子林旺仁不滿妻子在基隆市義一路「女人心卡拉OK店」坐檯陪酒、曾揚言離婚，心生醋意，懷疑妻子另結新歡，竟持汽油到店內縱火，造成5死8傷慘劇，最高法院2011年11月判林死刑定讞，林聲請再審被駁回。

不過，憲法法庭去年做出憲判8號判決，嚴格限縮死刑適用及執行條件，其中，當時37名死囚中，林旺仁、沈岐仁和「驚世媳婦」林于如3人被認定犯案時有精神障礙，其辨識能力顯著降低情形，在修法後可提起非常上訴，林認定屬「新事實、新證據」，不應判死刑，聲請再審遭駁回；林不服抗告，經最高法院撤銷發回，高院更審今提訊林開庭審理，有無逃死可能備受矚目。#

