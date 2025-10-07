為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    現役軍人帶未滿16歲女學生摩鐵嘿咻 下場慘了

    2025/10/07 08:25 記者陳建志／台中報導
    台中一名現役軍人帶未成年女學生到摩鐵「嘿咻」，女學生母親得知提告，陪賠錢台中地院還判刑1年，緩刑3年。（記者陳建志攝）

    台中現役軍人「阿民」（化名）去年2月透過交友軟體認識一名未滿16歲的女學生，去年3月載到一間汽車旅館，在她同意下兩人發生性行為，女方母親事後得知氣炸提告，阿民自知理虧坦承認罪，台中地院法官考量阿民沒前科，且和女學生母親達成和解，依現役軍人對於14歲以上未滿16歲的女子為性交罪，判處有期徒刑1年，緩刑3年。

    判決指出，阿民（化名）去年2月初透過交友軟體，認識尚在念書，未滿16歲的少女，並在去年3月19日下午5點多，到她學校附近騎機車載她到南屯區的一家汽車旅館投宿，兩人並在裡面發生性行為，少女母親事後得知氣炸到警局提告，警方依妨害性自主進行偵辦。

    台中地院法官審理時，阿民坦承犯行，並有路口監視器和汽車旅館截圖，以及銀行刷卡明細、少女性侵驗傷診斷書等證據。

    法官認為，阿民是成年人，罔顧少女仍是身心發育未臻成熟的少年，而對少女進行性侵，對她身心發展造成重大影響，所為不足可取，不過念及無前科，犯後始終坦承犯行，並已與少女母親達成調解，少女母親也答應給予緩刑宣告，主觀惡性尚非重大，依現役軍人對於14歲以上未滿16歲的女子為性交罪，判處有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間並要接受法治教育課程2場次，緩刑期間禁止對被害人實施不法侵害行為，可上訴。#

