    騎士酒駕追撞喪命 求償大逆轉原因曝光

    2025/10/07 06:38 記者鮑建信／高雄報導
    李姓男子酒駕發生車禍死亡賠償案，高雄高分院審理後大逆轉，改判保險公司勝訴。（記者鮑建信攝）

    李姓男子酒駕發生車禍死亡賠償案，高雄高分院審理後大逆轉，改判保險公司勝訴。（記者鮑建信攝）

    高市李姓騎士酒後追撞計程車，彈飛至對向車道後被輾死，地院判決保險公司賠償200萬元，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認為他縱使未被輾過，也無法活命，改判不用賠。

    2024月3日凌晨2點多，李男酒後騎機車途經左營區軍校路，追撞停等紅燈的計程車後，彈飛至對向車道倒地，被另一輛計程車輾壓，經送醫急救，延至隔天凌晨死亡，家屬要求保險公司賠償200萬元。

    保險公司則說，李男經檢測血液酒精濃度，換算吐氣值為每公升達0.9毫克，已違反道路交通安全規則規定，肇事率為一般人50倍以上。又說，李頭部受重創死亡，與飲酒有因果關係，拒絕賠償。

    高雄地院認為，李追撞後彈飛至對向車道，只是受傷不會死亡，而是被另輛計程車撞死，與酒駕無因果關係，判決家屬勝訴，但保險公司不服上訴。

    高雄高分院依據法醫死亡鑑定報告，指李臥倒在對向車道時，顱內、腹內及後腹腔大量出血及腦損傷，縱使未被另輛計程車輾過，送醫仍回天乏術，認定死因與酒駕有關，改判保險公司勝訴，仍可上訴。

    李姓男子酒駕發生車禍死亡，高雄高分院審理後大逆轉，改判保險公司勝訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

