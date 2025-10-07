為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    綠帽男平白幫小王養女兒近11年 向生父母求償 律師這麼解析

    2025/10/07 00:02 記者王俊忠／台南報導
    律師施志遠。（守諺法律事務所提供）

    律師施志遠。（守諺法律事務所提供）

    男子阿律平白幫別人養女兒近11年，一審法官判阿律的阮姓前妻應賠一半扶養費93萬元給阿律。對於另一半扶養費的求償，律師施志遠認為，阿律必須明確知悉次女的生父是何人，若無法確認生父對象是誰，這一半的扶養費恐求償無望。

    曾任法官的守諺法律事務所律師施志遠表示，我國民法第1084條第2項規定，父母對於子女有保護及教養的義務，解釋上當然包含扶養義務。反過來說，假如誤以為是自己的子女而為扶養，實際上不是自己所生的子女，即可依不當得利之法律關係，向該子女的生父或生母主張已墊付之扶養費必須返還。

    而在婚姻關係中，配偶所生下的子女自動「推定」為丈夫之婚生子女，倘若丈夫對該子女有存疑非其親生，除可私底下採集該子女具有DNA的檢體，如血液、唾液或毛髮，向坊間實驗室或醫院申請鑑驗外，亦可向法院提出確認親子關係不存在之訴訟，可由法院將檢體送請法務部調查局或醫院做檢驗，以確認親子關係。

    本案原告阿律已取得他與次女的親子關係鑑定報告、確認次女不是他的親生女兒，可依不當得利的法律關係，向女兒的生母（即阮姓前妻）求償扶養費用，一審法官判阮女要給付應負擔的一半扶養費用。

    至於另一半扶養費，應由次女的生父（即阮女外遇對象）負擔，施志遠認為，如阿律能找出次女的生父並採集到DNA檢體，即可與次女的檢體做鑑定比對確認親子關係，以利求償；但如阮女表明不知道、或不願透露外遇對象身分，那阿律想對孩子的生父求償扶養費，就有很高的難度。

    相關新聞請見︰

    獨家》綠帽男平白幫小王養女兒近11年 法官判前妻須賠一半扶養費

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播