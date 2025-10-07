綠帽男平白幫小王養女兒近11年 向生父母求償 律師這麼解析

律師施志遠。（守諺法律事務所提供）

男子阿律平白幫別人養女兒近11年，一審法官判阿律的阮姓前妻應賠一半扶養費93萬元給阿律。對於另一半扶養費的求償，律師施志遠認為，阿律必須明確知悉次女的生父是何人，若無法確認生父對象是誰，這一半的扶養費恐求償無望。

曾任法官的守諺法律事務所律師施志遠表示，我國民法第1084條第2項規定，父母對於子女有保護及教養的義務，解釋上當然包含扶養義務。反過來說，假如誤以為是自己的子女而為扶養，實際上不是自己所生的子女，即可依不當得利之法律關係，向該子女的生父或生母主張已墊付之扶養費必須返還。

而在婚姻關係中，配偶所生下的子女自動「推定」為丈夫之婚生子女，倘若丈夫對該子女有存疑非其親生，除可私底下採集該子女具有DNA的檢體，如血液、唾液或毛髮，向坊間實驗室或醫院申請鑑驗外，亦可向法院提出確認親子關係不存在之訴訟，可由法院將檢體送請法務部調查局或醫院做檢驗，以確認親子關係。

本案原告阿律已取得他與次女的親子關係鑑定報告、確認次女不是他的親生女兒，可依不當得利的法律關係，向女兒的生母（即阮姓前妻）求償扶養費用，一審法官判阮女要給付應負擔的一半扶養費用。

至於另一半扶養費，應由次女的生父（即阮女外遇對象）負擔，施志遠認為，如阿律能找出次女的生父並採集到DNA檢體，即可與次女的檢體做鑑定比對確認親子關係，以利求償；但如阮女表明不知道、或不願透露外遇對象身分，那阿律想對孩子的生父求償扶養費，就有很高的難度。

獨家》綠帽男平白幫小王養女兒近11年 法官判前妻須賠一半扶養費

