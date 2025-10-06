為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    又見詐騙害命！兄拜地基主尿急 驚見失蹤14月弟成廁所枯骨

    2025/10/06 22:59 記者陳冠備／彰化報導
    彰化男失聯14個月，其兄拜地基主尿急，在廁所驚見失蹤弟成廁所枯骨。（民眾提供）

    彰化男失聯14個月，其兄拜地基主尿急，在廁所驚見失蹤弟成廁所枯骨。（民眾提供）

    彰化八卦山區今（6日）中秋節傳出一起令人心碎的憾事。一名男子疑因遭詐騙損失上千萬元、債務壓身離家出走，家屬苦尋14個月音訊全無，未料今日哥哥到山中果園祭拜地基主，途中因尿急走進廁所，竟驚見一具枯骨。經衣物辨識，確認正是失蹤多時的弟弟，場面悲慟。

    彰化縣議員張雪如指出，死者原本是位顧家的丈夫與父親，卻因誤信投資訊息陷入詐騙陷阱，不僅傾家蕩產、還背負龐大債務，長期自責愧對妻兒，加上病痛折磨，最終選擇輕生。家屬表示，男子去年8月離家時什麼也沒說，只騎著機車離開，之後在果園找到車子卻遍尋不著人影，直到今早才在廁所內發現遺體。

    張雪如感慨地說，家屬從衣物確定身分時哭到崩潰，沒想到尋找一年又兩個月，竟在自家果園裡找到白骨，其實該果園已尋找多次，但就沒發現角落的廁所，「可能緣份未到，沒想到重逢竟是永別」，中秋節本是月圓人團圓的日子，家屬面對的卻是一具冰冷白骨，情何以堪。

    張雪如沉痛指出，這個家庭因詐騙而家破人亡，甚至無力支付喪葬費用。不久前才發生豐原五口命案的悲劇，如今彰化又出現相同案例，「究竟還有多少人因詐騙被逼上絕路？」，她疾呼，政府與社會必須正視，應提供更多實質協助，讓受害者家庭有重生的機會。

    警方指出，現場留有燒盡的木炭與膠帶，遺體已腐化成枯骨，初步研判死亡時間至少半年以上，詳細死因仍待檢方相驗與DNA比對確認。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    家屬因詐騙案家破人亡，甚至無力負擔喪葬費，張雪如議員（右）前往協助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

    家屬因詐騙案家破人亡，甚至無力負擔喪葬費，張雪如議員（右）前往協助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

    中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

    中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播