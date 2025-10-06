又見詐騙害命！兄拜地基主尿急 驚見失蹤14月弟成廁所枯骨

彰化男失聯14個月，其兄拜地基主尿急，在廁所驚見失蹤弟成廁所枯骨。（民眾提供）

彰化八卦山區今（6日）中秋節傳出一起令人心碎的憾事。一名男子疑因遭詐騙損失上千萬元、債務壓身離家出走，家屬苦尋14個月音訊全無，未料今日哥哥到山中果園祭拜地基主，途中因尿急走進廁所，竟驚見一具枯骨。經衣物辨識，確認正是失蹤多時的弟弟，場面悲慟。

彰化縣議員張雪如指出，死者原本是位顧家的丈夫與父親，卻因誤信投資訊息陷入詐騙陷阱，不僅傾家蕩產、還背負龐大債務，長期自責愧對妻兒，加上病痛折磨，最終選擇輕生。家屬表示，男子去年8月離家時什麼也沒說，只騎著機車離開，之後在果園找到車子卻遍尋不著人影，直到今早才在廁所內發現遺體。

請繼續往下閱讀...

張雪如感慨地說，家屬從衣物確定身分時哭到崩潰，沒想到尋找一年又兩個月，竟在自家果園裡找到白骨，其實該果園已尋找多次，但就沒發現角落的廁所，「可能緣份未到，沒想到重逢竟是永別」，中秋節本是月圓人團圓的日子，家屬面對的卻是一具冰冷白骨，情何以堪。

張雪如沉痛指出，這個家庭因詐騙而家破人亡，甚至無力支付喪葬費用。不久前才發生豐原五口命案的悲劇，如今彰化又出現相同案例，「究竟還有多少人因詐騙被逼上絕路？」，她疾呼，政府與社會必須正視，應提供更多實質協助，讓受害者家庭有重生的機會。

警方指出，現場留有燒盡的木炭與膠帶，遺體已腐化成枯骨，初步研判死亡時間至少半年以上，詳細死因仍待檢方相驗與DNA比對確認。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

家屬因詐騙案家破人亡，甚至無力負擔喪葬費，張雪如議員（右）前往協助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

