無照猴撞死人！同行瞎妹IG限動嘻笑拍死者斷手腳瀕死 網怒撻伐！

本月4日，台南左鎮二寮發生死亡車禍，一名18歲蘇姓男子無照駕駛馬自達轎車飆速，過彎時失控撞上17歲楊姓機車騎士，導致楊男重傷，送醫搶救不幸宣告不治。沒想到事後與肇事駕駛同行的女生只顧更新社群，還拍下死者躺在地上瀕死的影片，完全不把人命當一回事，遭大批網友撻伐。

中秋連假首日，蘇男無照駕駛一輛馬自達3，載著妹子在路上飆車，過彎時疑車速過快失控，追撞同行的機車，17歲楊男當場噴飛撞到路邊護欄，機車支離破碎，楊男送醫後宣告不治，蘇男和同車乘客也受傷。經查，蘇男和楊男為好友，當天總共有4男3女相約一起上左鎮二寮看日出，蘇男和楊男皆為無照上路。

悲劇發生後，與蘇男同行的女生似乎不覺得這件事有多麼嚴重，在IG限時動態PO出楊男被撞倒後躺在地上，手腕、小腿明顯開放性骨折，鮮血流滿地的駭人影片。此外，同行另名男友人也一臉嘻笑的在醫院拍限動，向好友報平安，絲毫不將有人喪失生命這件事放在心上。

相關限動隨後被轉發到Threads上，讓大批網友氣炸，「你們知道人死了嗎？請問是在笑什麼？是搞不清楚狀況還是怎樣？」、「好可悲的猴子」、「現在的人感覺好像撞死人很厲害一樣，還在那邊很得意的笑」、「這咖不會真覺得自己很屌吧」、「搞得好像光宗耀祖一樣」、「這咖沒救，撞死人撞出優越感」、「完全不懂得尊重逝者，看了好氣」、「撞死人還能嘻皮笑臉？現場應以殺人現行犯帶回偵辦案件」。

