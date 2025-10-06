10/6 威力彩頭獎摃龜！今彩539開1注 獎落台中

10月6日開獎的第114000242期今彩539頭獎開出1注，第114000080期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

10月6日開獎的第114000242期今彩539頭獎開出1注，由 台中市大里區瑞城里塗城路510號1樓「歡喜中彩券行」開出，第114000080期威力彩頭獎則摃龜。

第114000080期威力彩中獎號碼為「第一區：05、06、09、14、15、37。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共248注中獎，每注可得4000元；陸獎共1575注中獎，每注可得800元；柒獎共3353注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6950注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1327注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5793注中獎，每注可得100元。

第114000242期今彩539中獎號碼為「03、05、06、12、13」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共251注中獎，每注可得2萬元；參獎共9016注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬6226注中獎，每注可得50元。

第114000242期39樂合彩中獎號碼為「03、05、06、12、13」。四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共376注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9270注中獎，每注可得1500元。

第114000242期3星彩中獎號碼為「759」。壹獎共131注中獎，每注可得1萬元。

第114000242期4星彩中獎號碼為「6855」。壹獎共19注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

