高雄男睡摩鐵硬上女友人 免賠理由曝光

高雄2女1男摩鐵同睡1床，爆性侵羅生門。示意圖。（資料照）

高雄市洪姓女子2022年間有意介紹吳姓男子和其女性友人（A女）相識，3人相約在高市一家汽車旅館小聚飲酒，3人多因不勝酒力而同床留宿，吳男睡在2女中間，至隔日凌晨吳男忍不住對A女上下其手，還把她帶進浴室性侵得逞。事隔2年A女懷疑遭吳、洪2人設局，對2人提告求償80萬元，但經一、二審法院審理，均認A女案發時未向洪女、或旅館櫃台求救，不合常情判她敗訴，仍可上訴。

判決指出，被告吳男與洪女係透過交友軟體認識之朋友，而被告洪女則係原告A女之友人。2022年3月30日晚間洪女出面邀約A女至汽車旅館小聚飲酒，將她載前往高雄市一家摩鐵308號房，洪女再將旅館位置以line傳送予吳男，吳則於同日23時許到達。

A女指控，3人於房內吃宵夜、飲酒後，吳男以叫不到車為由不走，洪女則不勝酒力留宿，3人同床共眠，吳就睡於2女中間，直至隔日凌晨2時許，吳男不顧她一再拒絕，掀開她上衣撫摸、親吻上下其手，還將她帶進浴廁強制性侵得逞。

吳男則辯稱，他與原告發生關係，均係在兩情相願下所發生，並無對她強制性交及猥褻，洪女也稱，她當時已倒在床上，印象中有摔下床，當時想吐，他們來扶她去浴室但後來沒吐出來，隔天A女才告知其遭性侵。

橋頭地院一審認A女案發時未向洪女、或旅館櫃台求救，同時依3人line對話，認為兩人發生關係是合意或強制均各說各話無從認定，判A女敗訴，A女不服上訴高等法院高雄分院，仍維持一審見解，駁回上訴。

