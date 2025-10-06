婦出軌離婚求復合 反悔賣房補償前夫被判敗訴

徐婦出軌要求前夫復合，並同意售屋當作補償，事後卻反悔不認帳，被高雄高分院判決敗訴。（情境照）

高雄市徐姓婦人因外遇生子理虧，求前夫黃男復合，並簽訂協議書，允諾將房屋出售結餘款當作補償，不料事後卻反悔不認帳，被高等法院高雄判決賠償508萬元。

據了解，2003年7月間，黃姓夫婦離婚後，徐婦要求破鏡重圓、共同生活，並坦承婚姻期間外遇生下2名小孩，願意彌補其夫精神上損害。2022年5月初，兩造簽立協議書，徐婦把借名登記在小孩的房屋出售後，扣除稅捐、代書費用及其他出賣所需的必要費用後，所餘金額作為補償。

後來，房屋如期賣出，扣除必要的費用後，黃男要求支付1000萬元，徐婦卻反悔毀約，指當初僅同意賠償，並未約定給付多少金額。她又說，就算有外遇，侵害配偶權，也不至於要賠償1000萬元，要求其夫舉證有上千萬元的損失。

橋頭地院調查協議內容，認為黃夫請求有理由，扣除抵押貸款、手續等費用，判決徐婦要給付508萬元，但兩造均不服上訴，被高雄高分院判決駁回，尚未定讞。

