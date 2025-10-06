IG貼文與人夫「達成飛機上做愛」 小三判賠90萬

小三IG貼文與人夫「達成飛機上做愛」判賠90萬。（情境照）

女子小美（化名）與謝姓前夫再婚後，發現謝與楊姓女子過從甚密，同遊日本、泰國、韓國，去年7月，楊女還在IG張貼與謝男合照：「謝謝你為我升等成功達成飛機上做愛」，沒多久又傳訊嗆小美：「我懷了他的小孩」，小美因此向楊提訴求償100萬元，台北地院法官判定楊、謝2人確實同遊、發生性行為等，侵害小美配偶權，且楊態度囂張，判賠90萬元，可上訴。

小美是在去年6月從丈夫手機內發現曖昧對話，怎料，8月間，楊女竟傳訊給小美：「我懷了他（指謝男）的小孩」，小美因此身心受創，提訴求償100萬元。

請繼續往下閱讀...

小美並提出證據指，楊、謝在去年4月同遊日本大阪，楊還在IG貼合照：「我們在日本的飯店外面sex」，不僅如此，6月間，楊又在IG貼合照：「電影院打炮新解鎖」以及同遊日本名古屋，7月再度同遊泰國及日本名古屋，甚至在IG貼文：「謝謝你（指謝男）為我升等成功達成飛機上做愛」等。

楊女則辯稱，她去年2月剛認識謝男時以為他單身未婚而交往，但同年8月起知悉謝男已婚後，就沒有親密行為。

法官依小美所提證據、證人所述等判定，楊對於謝何時離婚、再婚等婚姻狀況知之甚詳，且確與謝同遊日本、泰國並發生性行為，即使8月後也有跟謝出遊並發生性行為，侵害小美配偶權。

法官認為，楊明知謝已婚仍於社交軟體上公開張貼與謝男出遊、過夜親暱照片，並記載「做愛、打炮、『炮』湯」等文字，甚至在小美阿姨得知楊懷孕後與她聯繫，楊仍稱「外遇有一就有二、自己加油」、「我已經算很好了…我就問問看他其他的小四小五小六接不接受？」、「我不要臉無極限」等語，態度挑釁囂張且毫無悔意，判賠90萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法