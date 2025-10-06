帳戶助詐團轉帳99萬 職籃啦啦隊女神「闕闕」判刑3月

TPBL台新戰神啦啦隊員「闕闕」。（翻攝闕闕IG「qwl_0413」）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕職籃台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」因將其名下渣打國際商業銀行帳戶提供給詐騙集團收取騙得的99萬餘元，「闕闕」還依詐團指示企圖將帳戶內金額轉帳購置虛擬貨幣洗錢，因銀行控管而未得逞，案由桃園地院審理，近日依違反洗錢防制法將她判處有期徒刑3月，得易服勞役，併科罰金3萬元，緩刑2年。

「闕闕」今年新聞事件不斷，7月19日晚間，她與另名女伴在桃園市中壢區中平商圈被3名便衣警察盤查，事後她Threads描述事件經過，表示事件引起恐慌；案經警方說明盤查緣由結束風波。

然而「闕闕」近日卻因將帳戶提供給詐騙集團用於洗錢未遂被法院判刑。桃園地院判決指出，「闕闕」於2023年底某日將其名下渣打銀行帳戶提供給綽號「瑋祥」所屬的詐騙集團使用，該詐團於2024年元月5日以假投資詐術誆騙張姓女子匯入「闕闕」所提供的帳戶，「闕闕」還依詐團指示於同日下午欲將款項轉出用以購買虛擬貨幣，讓詐團得以順利將不法所得隱匿來源及去向，幸因渣打銀行風險控制限制提領而洗錢未遂。

案經被害人報案，檢警查出詐團使用的帳戶是「闕闕」所有，將她通知到案調查，「闕闕」坦承提供帳戶給他人是為求職，根本不知道對方是用來詐騙，她也沒有從事詐騙行為。桃園地院審理，法官勘驗「闕闕」其與詐團成員「瑋祥」間對話紀錄，指所從事之工作不需特殊學經歷，只需提供帳戶、待匯入款項後，代購虛擬貨幣後交付「瑋祥」即可，認定其涉案部分僅為洗錢未遂，並念其因此案已深切記取教訓，並與被害人達成調解，審結判處3月徒刑，得以每日1千元易服勞役，併科罰金3萬元，緩刑2年。

啦啦隊員「闕闕」將銀行帳戶提供給詐騙集團觸犯洗錢未遂罪，被桃園地院判處3月徒刑。（記者余瑞仁攝）

