中秋收假日國道安定段不安定 2事故7車連環撞3人輕傷

中山高台南安定路段今天下午發生連環撞車禍，國道警方獲報緊急趕往處理。（國道警方提供）

中秋連假最後1天，國道車潮湧現，中山高台南安定路段下午同一處發生2起事故，共7車連環撞、3人送醫，所幸傷勢並不嚴重，都疑似未保持安全距離而肇禍。

今天收假日，國道警方下午3點10分獲報，在中山高南向313.7公里附近有2起追撞事故，先是53歲沈姓駕駛開著自小客車於內側車道，疑未保持安全距離追撞前方57歲葉姓男子所駕自小客車，後方28歲黃姓男子所駕自小客車，也因未保持安全距離追撞沈男車輛，造成3人輕傷，送醫診治。

第2起事故為24歲朱姓男子駕自小客車行駛於內側車道，疑未保持安全距離追撞前方39歲陳男所駕自小客車，並往前推撞63歲王姓女子的自小客車，以及56歲劉姓男子的自小客車，國道警方獲報，隨即趕往現場處理。

目前現場事故都已排除，全線恢復通車，後續由第四大隊新市分隊依規定處理，警方也呼籲用路人開車務必注意前方動態，並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身，以及其他用路人的危害。

中秋連假收假日，中山高台南安定路段今天下午發生連環撞車禍，國道警方緊急趕往處理。（國道警方提供）

