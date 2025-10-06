台中女房仲偷吃人夫同事 私密照露餡正宮怒告下場曝

女房仲偷吃人夫同事，正宮憤而提告，台中地院判賠正宮10萬元。（資料照）

台中一名朱姓女房仲與已婚男同事傳不倫，正宮接獲爆料起疑，翻查丈夫手機驚見兩人親密合照、互稱「寶寶」氣得質問，朱女堅稱誤會、拒絕道歉，卻是父母心急下跪向正宮懇求原諒，案經台中地方法院審理後，認定朱女確實侵害配偶權，判賠正宮10萬元，全案可上訴。

經查，正宮與丈夫結婚3年多，丈夫在房仲業工作，今年初，正宮接獲陌生LINE訊息，指丈夫與朱女同事「走得太近」，她憤而質問朱女，對方不但否認，還反咬是「前男友報復造謠」，甚至要求正宮「轉告對方不要再騷擾」，正宮雖半信半疑仍暗自觀察。

沒想到幾個月後，正宮趁丈夫不注意翻看手機，赫然發現朱女與丈夫多張親密照，兩人甜膩互稱「寶寶」，關係不言而喻，丈夫面對鐵證只得坦承，正宮怒火中燒找朱女質問，朱女仍堅稱誤會一場，拒絕道歉，反倒是她的父母急忙下跪，替女兒向正宮賠不是，場面尷尬又心酸。

正宮憤而提告，主張朱女明知男方已婚仍介入，破壞家庭，造成難以抹滅的精神創傷，求償100萬元。朱女辯稱，男方主動示好，並謊稱與妻子分房、感情不睦，自己是一時迷失，且協調時她與母親都有下跪致歉，絕非毫無悔意，台中地院認朱女確有侵害配偶權，審酌雙方經濟狀況、社會地位，判決朱女應賠償正宮10萬元，仍可上訴。

