中秋連假廚房變賭間、餐桌變賭桌 連棟透天成「九仔生」賭場

廚房竟被賭房，餐桌變賭桌。（警方提供）

離譜流動職業賭場闖進連棟民宅住宅區，不明人士頻繁出入是引來居民側目，警方獲報前往埋伏，待時機成熟蜂湧入內，將16名嫌犯一網打盡，還有80多歲的長者「聞風而來」，由於該賭場是在連棟透天的住宅區，員警還發現上方房間竟還有租客，但廚房不開火卻被不法利用，整間房為何會淪為九仔生賭場，警方持續深入調查當中。

潮州警察分局持續強化節日期間治安維護及查緝不法行動，於中秋連假期間展現「假期不打烊、查緝零容忍」決心。昨天傍晚潮州分局偵查隊在分局長林俊雄指揮下，持屏東地方法院核發搜索票，查獲1處職業性賭場，現場逮捕涉案人員16名，查扣賭資及現金16萬餘元。

警方指出，本案地點是在潮州鎮九塊里的住宅區，與以往這類賭場都會在尋求偏僻空曠之處有所不同，因此組成23名警力的專案小組加強查緝，前往該間透天週圍埋伏，待時機成熟後，昨天近下午6時進入職業賭場地點，將16人一網打盡。

警方表示，也因為該屋位於住宅區，大量非在地的人士出入，讓平常安靜的小巷是瞬間熙熙攘攘，也引來鄰居側目，警方為求周全，事前將該棟房子前後全面包圍，進入後還上樓查看是否有賭客已經趁隙往上逃竄，這也才發現上方還有租客，由於人數眾多，還出動小巴將眾嫌帶返警局。

警方指出，該場為俗稱的「九仔生」賭場，由阮姓主嫌主持，不少賭客是聞風而來，大多是中年人，但也有80多歲的長者來「試手氣」，現場查扣撲克牌40張、骰子3顆及賭資現金16萬餘元，全案依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦，分局長林俊雄表示，賭博行為易引發治安與社會問題，警方將持續加強查察不法賭博行為，展現取締職業賭場，及避免幫派操控、滋生暴力衝突與非法金流洗錢、刨除犯罪集團的決心，確保民眾在中秋連假期間安心過節。

