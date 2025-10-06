超認真…中秋節辦演練！ 桃市山峰分隊實兵演練守護古蹟與商場安全

桃園市消防局第四大隊山峰消防分隊在平鎮歷史建築「千頃第」舉辦搶救演練。（山峰分隊提供）

因應立法院修法新增5個國定假日，下半年多出2個3天連假，繼教師節連假結束，10月除了中秋節連假3天（4至6日）、還有雙十國慶連假3天（10至12日）及光復節連假3天（24至26日）；桃園市消防局第四大隊山峰消防分隊兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，今日在平鎮歷史建築「千頃第」及平鎮家樂福舉辦搶救演練，透過不同場所的實兵模擬，全面檢視消防救災應變作為，並強化古蹟維護及公共安全防護層級。

在千頃第古蹟搶救演練中，山峰分隊結合古蹟管理單位與工作人員，模擬火災發生，讓消防人員熟悉建築格局與周邊環境。演練過程也同步宣導日常防火巡檢、電氣設備檢查及避難動線維護，讓管理單位與消防人員形成默契，落實「自助、共助、公助」防救災體系。

請繼續往下閱讀...

另一方面，因應國慶期間購物人潮湧入，於平鎮家樂福進行兵推演練；演練中，賣場內自衛消防編組迅速啟動通報、滅火與疏散引導，並在消防人員抵達後交接現場資訊與圖資，展現公私協力的應變流程。

山峰分隊長蘇伯錡表示，古蹟建築與大型商場皆具特殊風險，前者需兼顧文資保護，後者則必須妥善應對大量人潮的突發狀況。透過一系列實兵演練，不僅提升消防人員的指揮調度與救災能力，也加強業者及管理單位的防火意識與自主防災能力，齊心守護市民生命財產安全與在地文化資產的永續傳承。

桃園市消防局第四大隊山峰消防分隊在平鎮家樂福舉辦搶救演練。（山峰分隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法