    社會

    拖撞清水派出所長劉宗鑫害殉職 毒駕女再延押2個月

    2025/10/06 16:10 記者王定傳／台北報導
    30歲女子陳嘉瑩吸食含有依托咪酯製成的「喪屍煙彈（案發時為第3級毒品，去年11月提升為第2級毒品）」後毒駕上路，拖行新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，並猛力貼撞環狀線捷運工地圍籬致死，全案今年2月起訴後，陳女羈押至今，由於期限將屆，新北地院合議庭評議後裁定陳女自10月4日起延長羈押2個月。

    檢警調查，去年9月27日，陳女透過微信向毒販購買一顆煙彈，30日吸食後仍駕車上路，當晚10時許，跑到新北地檢署等朋友。

    檢警調查，劉宗鑫巡邏經過新北檢，見陳女車牌已註銷且包包疑似藏毒，要求她下車但遭拒絕，隨即把手伸入車窗內抓住方向盤，防止她逃跑，怎料，陳女竟猛踩油門向前疾駛，拖行當時抓住她衣領、左手臂及車窗玻璃、沿途喝令她下車的劉宗鑫。

    檢警調查，陳女涉以S型危險駕車，拖行約245公尺後撞擊施工護欄，致垂掛於車窗旁的劉宗鑫後背撞擊護欄，受有頭胸腹背部、四肢多處外傷骨折等傷害，送醫不治死亡。

    檢警2小時後拘提肇事逃逸的陳女到案，經採集尿液送驗，發現安非他命、依托咪酯類等毒品成分均呈陽性反應，訊後聲押禁見獲准；檢方並於今年2月間依殺人、加重妨害公務、不能安全駕駛及妨害公眾往來等罪嫌起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

