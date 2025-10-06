為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑病痛纏身 台南鬧區大樓驚傳6旬男墜樓亡

    2025/10/06 16:12 記者王俊忠／台南報導
    台南市中西區民權路3段1棟7樓住商大樓驚傳墜樓事件，1名60餘歲郭姓男子（左白布處）疑從頂樓陽台墜落路面身亡，警方到場封鎖調查。（記者王俊忠攝）

    台南市中西區民權路3段1棟7樓住商大樓驚傳墜樓事件，1名60餘歲郭姓男子（左白布處）疑從頂樓陽台墜落路面身亡，警方到場封鎖調查。（記者王俊忠攝）

    中秋節是月圓人團圓的美好日子，今天下午，台南市區民權路3段1棟大樓卻傳出1名男子從高處墜樓身亡的不幸事件！

    6日下午1點半許，台南警、消單位接獲民眾報案指中西區民權路3段近金華路口的1棟7樓住商大樓，驚傳有1名男子從高處墜落、倒臥在大樓前1樓的路面上，狀甚嚇人。

    警、消人員到場發現男子頭顱破裂、腦漿外溢，明顯死亡，消防、救護人員未將男子送醫、交由轄區南市二分局員警封鎖現場及查處。

    據了解，墜樓身亡男子是年約60餘歲的郭姓男子，郭男平日與妻子住在該大樓附近，郭男患有憂鬱症與糖尿病等宿疾，郭妻對丈夫發生墜樓意外初步未表達有何異見。警方研判郭男應是從大樓7樓的陽台處墜落路面。

    警方並聯絡大樓管理員調閱大樓與內部電梯的監視器影像，發現案發之前，郭男獨自1人走進大樓電梯，沒有其他人跟隨，初步研判應無外力因素介入。警方仍報請台南地檢署檢察官相驗、調查釐清死因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播