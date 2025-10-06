疑病痛纏身 台南鬧區大樓驚傳6旬男墜樓亡

台南市中西區民權路3段1棟7樓住商大樓驚傳墜樓事件，1名60餘歲郭姓男子（左白布處）疑從頂樓陽台墜落路面身亡，警方到場封鎖調查。（記者王俊忠攝）

中秋節是月圓人團圓的美好日子，今天下午，台南市區民權路3段1棟大樓卻傳出1名男子從高處墜樓身亡的不幸事件！

6日下午1點半許，台南警、消單位接獲民眾報案指中西區民權路3段近金華路口的1棟7樓住商大樓，驚傳有1名男子從高處墜落、倒臥在大樓前1樓的路面上，狀甚嚇人。

請繼續往下閱讀...

警、消人員到場發現男子頭顱破裂、腦漿外溢，明顯死亡，消防、救護人員未將男子送醫、交由轄區南市二分局員警封鎖現場及查處。

據了解，墜樓身亡男子是年約60餘歲的郭姓男子，郭男平日與妻子住在該大樓附近，郭男患有憂鬱症與糖尿病等宿疾，郭妻對丈夫發生墜樓意外初步未表達有何異見。警方研判郭男應是從大樓7樓的陽台處墜落路面。

警方並聯絡大樓管理員調閱大樓與內部電梯的監視器影像，發現案發之前，郭男獨自1人走進大樓電梯，沒有其他人跟隨，初步研判應無外力因素介入。警方仍報請台南地檢署檢察官相驗、調查釐清死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法