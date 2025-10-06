「放走無照猴」害17歲少年亡命！ 新化分局：趕著處理其他車禍

中秋連假首日，一輛馬自達3疑在左鎮二寮飆速，追撞機車後衝落邊坡。（民眾提供）

中秋連假首日，台南左鎮二寮發生死亡車禍，一名18歲蘇姓男子無照駕駛馬自達轎車飆速，過彎時失控撞上17歲楊姓機車騎士，導致楊男重傷，送醫搶救不幸宣告不治。有消息傳出，蘇男肇事前就發生過擦撞事故，警方只有開單就讓人離開，後來釀悲劇。對此，台南新化分局認疏失，僅開單就放人是因為當時又接獲另外一起交通事故。

這起車禍事故發生在本月4日，蘇男無照駕駛一輛馬自達3，載著妹子在路上飆車，過彎時疑車速過快失控，追撞同行的機車，17歲楊男當場噴飛撞到路邊護欄，機車支離破碎，楊男送醫後宣告不治，蘇男和同車乘客也受傷。經查，蘇男和楊男為好友，雙方相約上左鎮二寮看日出，兩人皆為無照上路，楊男當時騎在前方開路。

昨天（5日）網路上有消息傳出，其實蘇男肇事前就先發生擦撞鐵馬A2事故，警方製單舉發，且禁止行駛，但並未移置或扣車，車子一樣被開走，後來卻釀成1死2傷的重大意外，新化分局因此挨轟。

綜合媒體報導，新化分局今天（6日）表示，蘇男開車撞到單車騎士時，處理員警有填查扣記錄表並實施告誡，但當下又接獲另外一起交通事故，員警離開現場前往處理，蘇男未等親友來協助自行開車離去，相關行政疏失，將做調查釐清，如同仁有違反規定，將從嚴懲處。至於該車是否為贓車，警方表示駕駛稱車輛為借來的，已聯繫車主說明。

