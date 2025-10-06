泥水工蒙面夜襲檳榔攤取走LV包內672元 換來5年半重刑

宜蘭游姓泥水工（左）蒙面行搶檳榔攤被警方逮捕，宜蘭地院認定他犯強盜罪，判刑5年6月。（資料照）

宜蘭縣42歲游姓泥水工積欠債務，涉嫌蒙面夜襲檳榔攤，搶奪老闆娘的LV包包，取走包包內672元後逃之夭夭，案發不久被警方查獲移送法辦。宜蘭地方法院審結，認定游男犯強盜罪，處有期徒刑5年6月。

宜蘭市中山路五段1家檳榔攤，5月20日凌晨2點多傳出搶案，1名戴著黑色頭套男子進入檳榔攤，將獨自顧店的29歲老闆娘壓制沙發上，用手摀住嘴巴，讓她無法呼救抗拒，趁機搶走LV包迅速走出檳榔攤。

老闆娘不甘名牌包被搶，起身後大步追上去，要求游男返還LV包，同意交付包包內現金給他，雙方拉扯過程趁機取回包包，把放在包包內的672元拿給游男，接著又說「我不會報警察，你趕快離開趕快離開」等語，游男拿到現金便騎機車離去。

警方接獲報案，在案發不到1個半小時就逮捕游男，警詢後將他移送法辦，由檢察官偵查起訴，移審宜蘭地方法院。游男坦承，案發當時，他頭戴黑色頭套蒙面進入檳榔攤作案，辯稱是搶奪，否認強盜犯行。

宜蘭地院合議庭勘驗現場監視畫面，並審酌相關事證，認定游男使用強暴壓制方式，使檳榔店老闆娘不能抗拒，強盜犯行明確，應依法論科，全案審結，判刑5年6月。可上訴。

