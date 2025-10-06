模仿「頭文字D」封路比賽還找「妹仔」觀賽 新北警逮10車手法辦

警方扣回非法競速的10部機車。（記者徐聖倫翻攝）

27歲鄭姓男子上月利用LINE群組號召飆車競速，路線從鶯歌走環河路線經過樹林，終點定在土城，這群人甚至封路，賽事安排模仿動漫「頭文字D」，嚴重影響交通。新北市警局交通大隊經過蒐證，由新北地檢署指揮，9月30日兵分多路逮人，順利將主嫌鄭男與9名車手逮捕，依法送辦外還開出46張罰單，總價超過41萬元。

據悉，鄭男有竊盜、傷害等前科，他是「速克達」競速愛好者，但他卻不選擇合法場地舉辦競速，私下通知同好，一個拉一個進LINE群，定出競速路線、時間，在大街上肆意飆車。

警方調查，上月22日陳男就號召其餘9名非法車手，從鶯歌出發到土城擺接堡路為終點，延環河道路競速；鄭男還安排汽車、機車在重要路口封路，不讓其他用路人經過，還找來不少「妹仔」、觀眾來觀賽助興，賽事安排與知名動漫「頭文字D」如出一轍，行徑非常囂張。

新北市交大獲報即刻進行蒐證，透過車牌、監視器等掌握所有涉案車手身份，9月30日兵分多路，在新北市新莊、土城、樹林、桃園市等地將鄭男等共10人逮捕，其中還有車手持有K他命，一併被警方扣回。

警方查出，鄭男從事這種非法賽事已經半年，但未有賭博行為，這些人多半是機車行員工，以及這些員工的好友。鄭男承認犯案，供稱因為喜歡街道競速，不喜歡賽車場，才會私下封路辦比賽。警詢後，依公共危險、毒品等罪嫌，將鄭男等共10人移送法辦；交通違規部分，依規定開出46張罰單，這些人最低將面臨總價超過41萬元的罰鍰。

警方前往鄭男家中將他逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

