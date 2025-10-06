桃園男童曾遭家暴就醫不治 檢：解剖複驗仍難判斷死因與凌虐有關

桃園市1名就讀小學3年級的9歲男童，上月13日在住處突因急性休克，經送往林口長庚醫院急救，於同月16日晚間不治，案由檢警調查死因。（資料照）

桃園市1名就讀國小3年級的9歲男童，9月13日在住家浴室突然出現急性休克，經送往林口長庚醫院急救多日，於同月16日晚間不治，由於男童身上有不明傷勢，更曾有遭家暴紀錄，醫院通報調查，桃園地檢署當日相驗後，檢察官安排於同月18日解剖遺體複驗。檢方指出，經解剖複驗仍無法從外觀確認男童死因，需待鑑定報告出爐確認死因，檢察官持續指揮警方調查死因是否為外力造成。

檢方透露，死亡男童雖然曾因家暴通報社政單位介入輔導，但檢警經初步調查及安排解剖複驗遺體，初步判斷男童健康狀況看起來是沒問題，且無明顯外傷致死情況，難以判斷死因與凌虐有關。檢察官已傳喚過死者母親及繼父釐清案發時男童情況，對男童死亡原因並無具體結論，需待法醫鑑定報告出爐確認死因。

另方面，針對《鏡周刊》報導這起男童死亡案，直指「社工訪視未落實」，桃園市政府社會局今（6）日對此發出新聞稿指出：「本案於去年4月接獲通報後，社工即校訪與家訪瞭解案情，並就對男童因不乖遭照顧者管教不當一事進行告誡並提供其他替代管教方式，期間家處社工每月定期到學校及案家訪視，並連結育兒指導與經濟扶助資源予案家，引導家長採取合適的教養技巧，及協助男童安排就醫回診、心理輔導，另愛心志工亦每週到案家關懷男童，非如週刊報導社工訪視僅陪玩帶過。」

社會局說，9月中接獲男童因不明原因於浴室跌倒送醫，即與警政、地檢署合作啟動司法早期介入，之後男童告不治，全案已由檢察官偵辦，正調查釐清案情並解剖複驗追查死因。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

