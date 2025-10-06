88歲嬤晨運迷途又忘了冠夫姓 警靠「Google街景」神救援

熱心民眾攙扶阿嬤到溪南派出所求助。（圖由警方提供）

中秋佳節是闔家團圓的日子，台中市烏日區上演1場暖心救援！88歲蕭廖姓阿嬤清晨外出運動時，不慎迷路街頭徘徊又忘了冠夫姓，所幸員警靈機一動，運用Google街景協助喚醒記憶，成功找出阿嬤位於南投的住址，最終讓一家人在月圓夜前順利團圓，替這場驚魂記畫下溫馨句點。

這起事件發生在4日清晨7時許，熱心民眾發現阿嬤在環中路八段神情慌張、步履不穩，便主動攙扶她至烏日分局溪南派出所求助，員警立刻端上茶水安撫情緒，並耐心詢問身分。阿嬤雖能說出自己姓「廖」，卻忘了全名與住址，只模糊地記得「老家在南投水里一所國小旁」，由於警政系統查無資料，尋家任務一度陷入膠著。

就在此時，員警突發奇想，開啟Google街景搜尋南投水里鄉的學校周邊畫面，並逐一讓阿嬤辨識，沒想到阿嬤眼睛一亮，立刻指著螢幕說：「這裡！這條巷子進去就是我家！」警方隨即依線索向當地派出所查證，查到一名姓「蕭」的長者登記在該地址，阿嬤才想起自己有冠夫姓，姓氏應為「蕭廖」。

歷經4個小時、跨縣搜尋50公里後，員警終於聯繫上阿嬤的兒子，蕭男趕抵派出所時激動不已，直說：「還好有你們，這個中秋沒有遺憾！」他表示，因為母親年事已高，假日都會將她從南投接至烏日住家照料，這是母親第一次趁家人不注意獨自外出，看到母親平安無事，心中大石總算放下，對警方及熱心民眾的協助表達萬分感謝。

警方運用Google街景協助阿嬤喚醒記憶。（圖由警方提供）

兒子趕到警所接回母親。（圖由警方提供）

