韓團桌曆贈品誘人 追星族遭詐騙損失逾12萬元

近日再度出現以社群平台為媒介的詐騙案例，有追星族張姓女子在Threads看到「免費贈送韓國團體桌曆」貼文，雙方私訊聯繫，對方要求張女透過購物網站下單並支付運費，後以「未開通實名認證服務」、「需網路銀行轉帳驗證」為由，要求張女以網路銀行操作轉帳，張女依指示操作，發現帳戶存款竟遭轉出12萬餘元，方驚覺受騙。

警方調查，張女於9月24日在社群軟體Threads，看到張貼「免費贈送韓國團體桌曆，只需支付運費」貼文，張女與對方進一步聯繫，詐團即利用Threads及Instagram與張女私訊，並以追星話題取得張女信任，後請張女透過購物網站下單並支付運費，並提供假冒的購物網站連結。

張女依指示下單，卻顯示「未開通實名認證服務」，詐騙集團便引導張女至LINE平台，與假冒的客服專員聯繫，並提供LINE ID及假客服連結與張女連繫，隨後以「需網路銀行轉帳驗證」為由，要求張女以網路銀行操作轉帳，並稱此操作不用實際有款項轉出，張女依指示操作發現帳戶存款遭轉出12萬8286元，方驚覺受騙。

刑事警察局呼籲，詐騙手法日益翻新，社群平台已成為詐騙溫床，歹徒常以「贈品」、「免運費」、「限時優惠」吸引點擊，再透過假網站或假客服誘導民眾操作轉帳，警方提醒，務必確認交易平台真偽，切勿點擊來源不明的連結，購物網站及超商物流均不會要求網銀轉帳驗證，若接獲疑似詐騙訊息，應保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線查證。

