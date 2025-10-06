台東圖書館內伸狼爪摸女童私處 男判3年4月定讞

台東圖書館。（記者黃明堂攝）

台東陳姓男子去年某日到台東圖書館，見未滿7歲女童獨自一人閱讀書籍，周遭無同行成年人陪同可欺，竟以手撫摸她的臀部，並伸入褲管內撫摸大腿內側及生殖器外側，強制猥褻1次，台東地方法院判刑3年4個月，他上訴二審及三審均遭駁回，全案定讞。

判決書指出，案發當日下午，陳男在圖書館2樓閱讀區發現1名女童獨自看書，周遭無成年人陪同，便趁機以手撫摸女童臀部，並伸入褲管內觸摸大腿內側及生殖器外側，違反女童意願，對其進行猥褻行為。

請繼續往下閱讀...

女童於偵訊時證稱，她在圖書館時，有被一個陌生人摸尿尿的地方。女童事後告訴母親，母女隨即報警。警方調閱館內監視器影像、比對現場勘驗紀錄及驗傷報告後，將陳男移送法辦，檢方依強制性交罪提起公訴。

陳男供稱，手指沒有伸進去女生殖器內，是伸入褲管內碰觸生殖器1下，沒有插入A女生殖器。法院認為依事證，不足認陳男手伸入女童褲管後，有以手指進入而構成性交行為，基於罪疑唯利被告之原則，但構成猥褻行為，判刑3年4月。

陳男坦承有撫摸行為，但認為女童遭撫摸時並未受強暴、脅迫，他只是趁被害人不注意時之「偷摸」，該當性騷擾防治法的性騷擾罪，不服判決，上訴二審及三審，均遭駁回。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法