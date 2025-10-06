為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夫妻吵架竟放火燒工廠 妻判刑6月、緩刑3年

    2025/10/06 14:39 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，依放火燒燬他人所有物致生公共危險罪，判處李婦有期徒刑6月，緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依放火燒燬他人所有物致生公共危險罪，判處李婦有期徒刑6月，緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名李姓婦人因情緒不佳，竟於去年10月28日凌晨傳訊息給女兒表示，若其父（李婦丈夫）不回來，就要把工廠燒了。隔了不到一小時，竟真的燒毀工廠內紙磚。李婦女兒察覺有異，報警處理，方知母親真的縱火，被警方移送法辦。基隆地院近日審結，依放火燒燬他人所有物致生公共危險罪，判處李婦有期徒刑6月，緩刑3年。

    檢警調查，李婦於案發時情緒不佳，傳訊息要女兒告知丈夫返家，否則就要燒毀丈夫經營的回收場，事後因等不到丈夫，真的點火燒回收廠內的紙磚，引燃火勢。所幸迅速被撲滅，未造成人員傷亡。

    檢察官偵訊後，認為李婦的行為已經構成家庭暴力之公共危險罪，依法將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後認為，李婦因與丈夫有感情糾紛，一時氣憤才會犯案，並非惡性重大的縱火犯，且火勢在短時間內撲滅，未發生人員傷亡；且其犯後深悔己過，素行尚可，坦承犯行，也獲得丈夫原諒，故判處有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

