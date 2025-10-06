為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    夭壽！日月潭聯外道電纜遭竊 600米路燈「夜間全盲」

    2025/10/06 14:15 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭聯外省道台21線電纜線遭竊，以致約有600公尺路段的路燈「夜間全盲」，嚴重影響交通安全。（圖由民眾提供）

    日月潭聯外省道台21線電纜線遭竊，以致約有600公尺路段的路燈「夜間全盲」，嚴重影響交通安全。（圖由民眾提供）

    日月潭風景區聯外省道台21線，近日約有600公尺路段的電纜線遭竊走，導致路燈「夜間全盲」，地方民眾痛批「夭壽」，警方獲報展開追緝，當地魚池鄉公所則花費51萬餘元緊急搶修，除提醒民眾小心駕駛，也呼籲留意宵小、協助通報，以維夜間交通安全。

    轄區魚池警方表示，已調閱沿路監視器影像，加強該路段巡邏守望，並清查轄內竊盜等治安人口，以及周邊資源回收場，盼從可疑份子與銷贓管道多方追查，儘速逮捕竊嫌到案。

    魚池鄉公所指出，近期民眾反映台21線大雁往日月潭方向，出現一整條路段的路燈故障「失明」，經查赫見約有600公尺的電纜線被剪斷偷走，以致路燈無法啟動照明，由於該路段完全沒有住家燈火，因此入夜後就陷入一片漆黑，嚴重影響夜間行車安全，現已緊急雇請廠商搶修，並呼籲民眾守望相助，以免類似事件再發生。

    日月潭聯外省道台21線電纜線遭竊，約有600公尺路段的路燈「夜間全盲」，魚池鄉公所緊急雇工搶修，以維護夜間行車安全。（圖由魚池鄉公所提供）

    日月潭聯外省道台21線電纜線遭竊，約有600公尺路段的路燈「夜間全盲」，魚池鄉公所緊急雇工搶修，以維護夜間行車安全。（圖由魚池鄉公所提供）

