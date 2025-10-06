波蘭網紅見高雄車禍狗死人傷 感慨手機有保護殼卻不戴像樣安全帽

高雄市四維四路與永泰街口，昨日近中午發生機車與休旅車碰撞車禍，造成騎士受傷送醫，騎士愛犬當場死亡。（民眾提供）

高雄市苓雅區四維四路與永泰街口，昨（5）日近中午發生機車騎士疑似闖紅燈與休旅車碰撞，騎士受傷倒地頭部流血，愛犬則當場死亡，當時有在台定居的波蘭籍網紅安德目擊，見騎士倒地痛苦呻吟，除與現場民眾一同幫忙外，也感慨手機都有保護殼，為什麼有人卻不願意買一頂像樣的安全帽保護頭。

波蘭籍網紅安德在臉書粉絲專頁「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界 」發文指出，要帶小孩去看馬戲團附近吃午餐，走在人行道時聽到一聲巨響，1輛休旅車撞上了機車，他眼角瞥見有東西掉下來，是1台機車、1個男人、1隻狗、炒飯便當、飲料，跑過去看到地上兩攤血，狗狗法鬥應該走了，騎士還有呼吸和意識，安德清理他鼻子裡的血讓他能好好呼吸，也有１位老人撐著傘替騎士遮陽，安德也把冷水倒在騎士身下，怕炙熱的柏油路高溫讓騎士更不舒服。

安德感慨，為什麼台灣那麼多人不戴「真正的」安全帽？可以保護臉和下巴的全罩式，那是你的頭！每支 iPhone 都有保護殼，可是為什麼卻不願意買一頂像樣的安全帽，甚至連扣帶都不繫好？

苓雅分局交通分隊指出，5日上午11點22分獲報車禍。經瞭解，騎車騎士戴男（52歲）沿永泰街北往南行駛，於四維四路口闖紅燈，與侯女（41歲）駕駛的休旅車發生車禍，導致戴男頭、手、腳受傷，送醫時意識清楚，戴男所載的狗狗則當場死亡，駕駛均無酒駕。

警方初步分析，事故原因為戴男疑似闖紅燈可處1800至5400元罰鍰，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

